快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大法官人事民眾黨全封殺 黃國昌：賴清德把提名權當兒戲？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，經過黨團討論一致決定投下不同意票。記者張曼蘋／攝影
立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，經過黨團討論一致決定投下不同意票。記者張曼蘋／攝影

立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，經過黨團討論一致決定投下不同意票，賴清德總統在人民不信司法態度下，提名極度不適任的被提名人是對於台灣司法改革的輕蔑？還是漠視人民對司法不信任，「是把提名權當兒戲？」

黃國昌稍早率黨團立委在議場前受訪，表示賴清德提名的大法官人事同意權行使，他想引用今晨台大法學院教授顏厥安發表的投書，相信對於自由民主憲政秩序的捍衛是每一個憲法機關共同的職責，民進黨無差別大罷免攻擊台灣的自由民主憲政秩序時，此時此刻心情是什麼就說什麼。

黃國昌說，在這次憲法法庭大法官審查前，民眾黨團有4個重要審查基準，是否能捍衛憲法精神，扮演憲法守護者；憲法中有關行政立法之間權力分立、相互制衡立場；第三有無超然獨立進行重要憲法價值判斷的風骨；第四有無向當權者說不的道德勇氣。

黃國昌表示，賴清德這次提名仍不脫民進黨掌控、工具化的色彩，距離剛剛的4項標準還有相當大一段距離，因此民眾黨一致同意針對大法官全數否決，這次院長被提名人蔡秋明引發的爭議，不是單純檢察官出身或破壞審檢分立原則，而是根本對業務職掌欠缺基本瞭解，遑論在人民不信任司法態度下，要由這樣的人帶領司法院推動改革。

黃國昌質疑，提名這樣極度不適任的被提名人，是對於台灣司法改革的輕蔑？是對於人民累積對司法不信任的漠視？希望賴清德記取教訓，深刻反省為什麼會提出一位連司法院基本職掌、一年預算規模都不清楚的人當院長，「是把提名權當兒戲？」

至於司法院副院長被提名人蘇素娥，黃國昌說，雖然她有司法長期經驗，但過去數年來對於有關司改國是會議的決議，在推動上毫無具體表現，甚至爆發財產申報不實等爭議，非常困惑，如此不適任的人選是誰推薦給賴清德的？基於上述理由，民眾黨八位委員將集體投票下全部不同意。

媒體追問是否有跟國民黨溝通，黃國昌否認地說，國民黨是獨立政黨，如何決定都尊重，民眾黨團昨初步會議有交換意見，今上午8時許經內部討論，最後上午9時達成一致共識。

司法院 黃國昌 大法官 憲法法庭

延伸閱讀

合體洪孟楷車掃催出不同意罷免票 黃國昌：有信心走完最後一哩路

世大運遭陸方搶賀電 黃國昌批：勿破壞兩岸關係

韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

爆料國防部採購弊案 黃國昌批壓案：等民進黨重掌國會？

相關新聞

立法院今處理大法官人事 國民黨團決定全封殺

立法院今日處理7名大法官人事同意權案，據了解，國民黨立院黨團內部經過討論，決議全部封殺。

藍白封殺大法官提名 朱立倫：台灣不能只有「賴」意

立法院今天處理大法官人事決定權案，國民黨與民眾黨今天再度封殺提名名單，國民黨主席朱立倫稍早受訪表示，台灣要有公義，不是只...

以色列國會過半數72議員連署挺台 外交部誠摯感謝

以色列國會友台小組主席杜伯斯基23日發布共同聲明支持台灣國際參與，連署人包括多位副議長在內共72位跨黨派國會議員，超過以...

大罷免倒數24小時 民主試煉與省思的最後一哩路

罷免案進入最後倒數 24 小時，台灣再次站上民主實踐的分水嶺，支持與反對兩方劍拔弩張，空戰與陸戰交錯激烈，街頭布條、社群影片、電話催票紛紛上場，整體社會已被捲入一場價值與情緒的角力。此刻不只是對某位民代的存廢選擇，更是全民對民主制度的一次集體省思。

等無黃建賓道歉！賴坤成真告了 黃陣營：綠拿假消息公然抹黑

民進黨台東縣前立委賴坤成前天控訴國民黨立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，遭黃建賓反擊，指賴造謠抹黑，敗壞台東...

大法官人事民眾黨全封殺 黃國昌：賴清德把提名權當兒戲？

立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，經過黨團討論一致決定投下不同意票，賴清德總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。