大法官人事民眾黨全封殺 黃國昌：賴清德把提名權當兒戲？
立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，經過黨團討論一致決定投下不同意票，賴清德總統在人民不信司法態度下，提名極度不適任的被提名人是對於台灣司法改革的輕蔑？還是漠視人民對司法不信任，「是把提名權當兒戲？」
黃國昌稍早率黨團立委在議場前受訪，表示賴清德提名的大法官人事同意權行使，他想引用今晨台大法學院教授顏厥安發表的投書，相信對於自由民主憲政秩序的捍衛是每一個憲法機關共同的職責，民進黨無差別大罷免攻擊台灣的自由民主憲政秩序時，此時此刻心情是什麼就說什麼。
黃國昌說，在這次憲法法庭大法官審查前，民眾黨團有4個重要審查基準，是否能捍衛憲法精神，扮演憲法守護者；憲法中有關行政立法之間權力分立、相互制衡立場；第三有無超然獨立進行重要憲法價值判斷的風骨；第四有無向當權者說不的道德勇氣。
黃國昌表示，賴清德這次提名仍不脫民進黨掌控、工具化的色彩，距離剛剛的4項標準還有相當大一段距離，因此民眾黨一致同意針對大法官全數否決，這次院長被提名人蔡秋明引發的爭議，不是單純檢察官出身或破壞審檢分立原則，而是根本對業務職掌欠缺基本瞭解，遑論在人民不信任司法態度下，要由這樣的人帶領司法院推動改革。
黃國昌質疑，提名這樣極度不適任的被提名人，是對於台灣司法改革的輕蔑？是對於人民累積對司法不信任的漠視？希望賴清德記取教訓，深刻反省為什麼會提出一位連司法院基本職掌、一年預算規模都不清楚的人當院長，「是把提名權當兒戲？」
至於司法院副院長被提名人蘇素娥，黃國昌說，雖然她有司法長期經驗，但過去數年來對於有關司改國是會議的決議，在推動上毫無具體表現，甚至爆發財產申報不實等爭議，非常困惑，如此不適任的人選是誰推薦給賴清德的？基於上述理由，民眾黨八位委員將集體投票下全部不同意。
媒體追問是否有跟國民黨溝通，黃國昌否認地說，國民黨是獨立政黨，如何決定都尊重，民眾黨團昨初步會議有交換意見，今上午8時許經內部討論，最後上午9時達成一致共識。
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