等無黃建賓道歉！賴坤成真告了 黃陣營：綠拿假消息公然抹黑
民進黨台東縣前立委賴坤成前天控訴國民黨立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，遭黃建賓反擊，指賴造謠抹黑，敗壞台東善良風氣，並揚言絕對提告。賴選擇正面迎戰，昨天要求黃道歉澄清，否則提告。黃選擇冷處理，未道歉續跑行程，賴坤成今早按鈴提告。
賴坤成說，黃2天前在臉書上指他造謠抹黑，敗壞台東善良風氣，並揚言絕對提告，已經造成他本人的名譽受到極大的一個傷害。黃身為被罷免人，出這樣的文宣，完全扭曲事實，且非常情緒化的字眼來污蔑，這個對他的政治上的人格也造成一定的影響。
他表示，念及這篇文章絕非出自黃建賓之手，但他的幕僚或小編寫用具名方式在臉書上發表出來，黃就要負起責任。 他也相信黃可能也不太曉得這個過程，所以他昨天留了一點時間，希望黃跟他做說明及公開道歉澄清，那他就不提告，可是等了1天都沒回應，他只好出手提告，用司法就事論法，追求真相。
對於賴坤成按鈴申告動作，黃建賓本人不予回應，今天持續掃街固票。有幕僚則表示，相關問題2天前就已發聲明回應過了，賴坤成造謠所謂的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。
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