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等無黃建賓道歉！賴坤成真告了 黃陣營：綠拿假消息公然抹黑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣前立委賴坤成昨天要求國民黨立委黃建賓針對臉書發文說他造謠抹黑，敗壞台東善良風氣道歉澄清，否則提告。黃選擇冷處理，未道歉續跑行程，賴坤成今早到台東地檢署按鈴提告。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣前立委賴坤成昨天要求國民黨立委黃建賓針對臉書發文說他造謠抹黑，敗壞台東善良風氣道歉澄清，否則提告。黃選擇冷處理，未道歉續跑行程，賴坤成今早到台東地檢署按鈴提告。記者尤聰光／攝影

民進黨台東縣前立委賴坤成前天控訴國民黨立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，遭黃建賓反擊，指賴造謠抹黑，敗壞台東善良風氣，並揚言絕對提告。賴選擇正面迎戰，昨天要求黃道歉澄清，否則提告。黃選擇冷處理，未道歉續跑行程，賴坤成今早按鈴提告。

賴坤成說，黃2天前在臉書上指他造謠抹黑，敗壞台東善良風氣，並揚言絕對提告，已經造成他本人的名譽受到極大的一個傷害。黃身為被罷免人，出這樣的文宣，完全扭曲事實，且非常情緒化的字眼來污蔑，這個對他的政治上的人格也造成一定的影響。

他表示，念及這篇文章絕非出自黃建賓之手，但他的幕僚或小編寫用具名方式在臉書上發表出來，黃就要負起責任。 他也相信黃可能也不太曉得這個過程，所以他昨天留了一點時間，希望黃跟他做說明及公開道歉澄清，那他就不提告，可是等了1天都沒回應，他只好出手提告，用司法就事論法，追求真相。

對於賴坤成按鈴申告動作，黃建賓本人不予回應，今天持續掃街固票。有幕僚則表示，相關問題2天前就已發聲明回應過了，賴坤成造謠所謂的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對於民進黨台東縣前立委賴坤成按鈴申告動作，黃建賓本人不予回應，今天持續掃街固票。記者尤聰光／攝影
對於民進黨台東縣前立委賴坤成按鈴申告動作，黃建賓本人不予回應，今天持續掃街固票。記者尤聰光／攝影

提告 台東 賴坤成 黃建賓

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