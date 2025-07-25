蕭美琴出席工商協進會：強化供應鏈韌性 打造更強台灣
面對國際經濟局勢不穩，副總統蕭美琴25日出席工商協進會第26屆第4次會員大會開幕式致詞時表示，當前地緣政治重組、科技與貿易競爭加劇，台灣須強化供應鏈韌性，並深化與理念相近國家的經濟夥伴關係，鞏固全球產業鏈中的關鍵地位。
蕭美琴指出，台灣經濟長年累積深厚的產業基礎，無論是石油危機、加入WTO，或面對近年的科技與貿易戰，都展現高度應變能力。然而，面對新一輪全球局勢變化，台灣必須從「被動因應」轉向「主動布局」，強化整體戰略視野，發揮產業優勢與靈活應變能力。
她強調，政府正積極推進多元貿易合作，除台美之間的重要經貿談判持續進行外，近年亦已與英國、加拿大簽署經濟貿易夥伴協定，有助企業開拓新興市場，並強化國際鏈結。她認為，在國際情勢高度變動之際，台灣更需站穩立場、強化全球信任。
在產業策略面，蕭美琴表示，政府將協助推動大中小企業協作共生，並鼓勵中小微型企業結合高科技與創新能量，實現產業均衡發展，提升經濟韌性。同時，也將持續支持企業進行數位轉型與綠色轉型，發展AI與減碳技術，力拚台灣成為亞洲綠色經濟與智慧製造的領頭羊。
針對供應鏈議題，她指出，台灣近年已逐步強化在國際分工中的角色，並透過強化夥伴關係、吸引外資、穩定人力資源等措施，積極應對外部風險，鞏固「可信賴的經濟夥伴」定位。
最後她感謝工商協進會多年來作為政府與產業之間的重要橋樑，協助推動台灣產業轉型與國際化。她強調「我們的目標是讓台灣更強，a strong Taiwan all together。」在全球挑戰與機遇並存之際，台灣政府將與產業界攜手前行，共同迎向更具韌性與競爭力的未來。
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