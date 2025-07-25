立法院今處理大法官人事 國民黨團決定全封殺

726大罷免投票在即，面對民進黨政治、司法攻勢一波波，國民黨大咖全數動員搶救，藍營坦言黨中央過去的確有「四大誤判」，導致罷免綠委連署不僅全軍覆沒，司法寒蟬效應更是籠罩國民黨各地，最後關頭要催出藍營熱情，要靠兩件事反惡罷，催出支持者站出來投下不同意票…

2025-07-25 10:30