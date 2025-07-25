以色列國會過半數72議員連署挺台 外交部誠摯感謝
以色列國會友台小組主席杜伯斯基23日發布共同聲明支持台灣國際參與，連署人包括多位副議長在內共72位跨黨派國會議員，超過以國國會120席的過半席次。對以色列國會首度不分黨派共同發聲挺台，外交部表達誠摯感謝。
外交部今天發布新聞稿指出，杜伯斯基（BoazToporovsky）發布共同聲明支持台灣國際參與，議員泰勒（Ohad Tal）代表執政聯盟率先響應。
聲明內容表示，以色列國會議員關切台灣遭受國際組織系統性排除的不公平待遇，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等排除台灣參與，毫無正當性且極不負責任。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球公衛危機期間，台灣展現卓越的管理能力，積極協助其他國家，扮演全球領導角色。以色列國會議員呼籲國際社會須正視讓台灣有意義參與國際組織。
對於以色列國會首度不分黨派共同發出堅定挺台聲量，支持台灣的國際參與，肯定台灣在全球公衛、醫療、環境與航空安全的貢獻，外交部表達誠摯感謝。
外交部說，這次連署包括執政及在野聯盟共11個政黨共襄盛舉，彰顯台以友好及對台灣具體貢獻受到國際社會一致支持與肯定的立場，台灣與以色列共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展，未來兩國將持續攜手促進雙方人民健康福祉及永續繁榮。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言