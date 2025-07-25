以色列國會過半數72議員連署挺台 外交部誠摯感謝

以色列國會友台小組主席杜伯斯基23日發布共同聲明支持台灣國際參與，連署人包括多位副議長在內共72位跨黨派國會議員，超過以國國會120席的過半席次。對以色列國會首度不分黨派共同發聲挺台，外交部表達誠摯感謝。

外交部今天發布新聞稿指出，杜伯斯基（BoazToporovsky）發布共同聲明支持台灣國際參與，議員泰勒（Ohad Tal）代表執政聯盟率先響應。

聲明內容表示，以色列國會議員關切台灣遭受國際組織系統性排除的不公平待遇，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等排除台灣參與，毫無正當性且極不負責任。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球公衛危機期間，台灣展現卓越的管理能力，積極協助其他國家，扮演全球領導角色。以色列國會議員呼籲國際社會須正視讓台灣有意義參與國際組織。

對於以色列國會首度不分黨派共同發出堅定挺台聲量，支持台灣的國際參與，肯定台灣在全球公衛、醫療、環境與航空安全的貢獻，外交部表達誠摯感謝。

外交部說，這次連署包括執政及在野聯盟共11個政黨共襄盛舉，彰顯台以友好及對台灣具體貢獻受到國際社會一致支持與肯定的立場，台灣與以色列共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展，未來兩國將持續攜手促進雙方人民健康福祉及永續繁榮。

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