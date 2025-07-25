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游盈隆：大法官人事同意若「過1斬6」延續政黨惡鬥連續劇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

立法院今天將進行7位大法官人事同意權，目前只有8位大法官，離正常運作還差2位。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，藍白如果是「過1斬6」，這是過去18個月朝野政黨惡鬥的連續劇，歹戲拖棚，不知何時方休。

游盈隆指出，如果立法院再度否決總統提名的7位大法官人選，憲法法庭將繼續癱瘓，司法審查權形同虛設，司法權失去與立法權及行政權分立制衡的地位，五權分立的憲政體制將持續陷入分崩離析的狀態，這是不折不扣的重大憲政危機。

游盈隆說，奇怪的是，從3月21日總統府公布7位大法官補提名人選後，朝野政黨對二度大法官同意權行使一事竟諱莫如深，沒多少公開發言，如果有也大都是虛應故事、敷衍兩句，難道朝野政黨早就知道結局是什麼，大家心照不宣，玩一場不得不玩的政治遊戲？

游盈隆表示，看來在野黨是心意已決，也或許昨天中國選手在世大運鬧場的效應不夠大，國民黨今天將堅決杯葛，民眾黨也將奉陪到底。當然，藍白為顧慮社會觀感，都會端出他們認為最好的否決論述，但那些都只是表面理由，真正的顧慮或苦衷還是，通過總統補提名7名大法官是否等於自廢武功、自動繳械或縱虎歸山？

游盈隆指出，自1997第四次修憲以後，台灣憲政體制長期缺乏有效衝突化解機制，現在正是最赤裸裸、最嚴重的暴露出來的時候。要化解嚴重憲政衝突，最好的方式是解散國會，重新改選，但我們沒有；我們只有聊備一格的、獨特的「被動國會解散權」。而大罷免可能是現行憲政體制最後一招，但也是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招，結果明天就知道了。

朝野 大法官 游盈隆

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