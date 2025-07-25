大法官人事同意權案表決 立委開始投票
立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，在議事人員布置完成圈票處後，於上午9時10分開始投票、上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。
總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人蘇素娥，是現任最高法院法官。
對7位大法官被提名人的人事同意權案，立法院會6月13日開會時，朝野決定將於7月25日行使同意權案記名投票表決。
根據總統提名咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。
此外，根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共有54席，民進黨51席、台灣民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。
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