南非更名我駐處 美國務院失望

南非片面將台灣駐處更名及降等，美國國務院廿三日對相關報導表示失望，並鼓勵所有國家擴大與台灣接觸。美國國務院也指出，近年來發生變化的是台灣所面對的中國威脅，北京試圖孤立台灣，施壓其他國家與台灣斷交或降級關係。

外交部廿二日發布新聞稿指出，南非在未與台灣協商下，廿一日發布公告，將台灣在南非二駐處自四月一日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

代表處及辦事處具官方意味，商務辦事處則偏向經貿功能。

美國國務院一名發言人廿三日回應南非更名事件，表示台灣是可靠、志同道合、民主的夥伴，台灣與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。

美國國務院發言人透過電郵對中央社指出，「面對中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。我們與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖」。

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