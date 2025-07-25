聽新聞
0:00 / 0:00

徐榛蔚提告誹謗 童子賢出示賑災收據

聯合報／ 記者王燕華鍾張涵／連線報導

和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，日前爆料地震賑災被告知要交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚認為已損害縣府名譽及公信力，昨提告加重誹謗；傅崐萁隨後也告童涉違反選罷法，嗆「你提事證，我就辭立委。」童子賢回應說，「我講的話都有所本，所以告跟不告，對我來說沒有什麼差」。

童子賢強調，當初他與公司希望捐款協助災區學校、社福機構，這些單位卻接到縣府恐嚇，「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」一事，他都有證人，如果對方要進入司法程序，當時身邊也有五、六個幹部、工程單位等，許多人都可以作證。

徐榛蔚說，○二○六地震後，童子賢、和碩共捐一千五百萬元，但二○二二年○九一八地震及去年四○三地震，縣府沒查到童捐款。

童子賢表示，自己與和碩光是二○一八年就向花蓮縣社會局和災民救助專戶捐助一千五百萬元。當年除賑災，還有其他弱勢扶助、藝文贊助等，總金額一億三六六○萬元，皆有收據影本及國稅單位申報資料。

傅崐萁則說，給童子賢廿四小時，若道歉就撤告，並加碼喊出若童提任何徐榛蔚或他下令的證據，就辭掉立委。童子賢回應說，「你當然沒有下令啊，不用下令，只要使個眼神，然後教育局、社會局就會去施壓」。

花蓮 大罷免 童子賢 傅崐萁 徐榛蔚

延伸閱讀

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

「無法信任花蓮縣政府」 童子賢、和碩集團近億元捐款名單曝光

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了

相關新聞

徐榛蔚提告誹謗 童子賢出示賑災收據

和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，日前爆料地震賑災被告知要交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚認為已損害縣府名譽及公信...

新聞幕後／大法官人事案 在野力阻憲法法庭工具化

在明天罷免投票之前，立法院今天將進行大法官人事同意權投票。多數國民黨立委認為在反罷免氣勢上，不擔心被扣上「為封殺而封殺」...

今表決大法官人事 藍不排除全封殺

立法院今天行使大法官人事同意權，民進黨團表示，一致支持總統賴清德提名的人選，期盼順利過關。國民黨團、民眾黨團今天各自開會...

台索簽海巡協定 賴總統：盼與美多邊合作實現非紅海岸線目標

賴清德總統今天接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團，感謝索國政...

被爆助理涉近5億吸金案 徐巧芯：違反工作規則已解僱

國民黨立委徐巧芯被爆助理涉近5億元吸金案，引發各界關注，徐巧芯回應，該助理已違反辦公室工作規則，這些是面試前就三令五申卻...

詐團吸金上億…助理涉當業務 徐巧芯急切割：已解僱

調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉嫌與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司在台吸金上億元，自由時報報導，涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。