新聞幕後／大法官人事案 在野力阻憲法法庭工具化
在明天罷免投票之前，立法院今天將進行大法官人事同意權投票。多數國民黨立委認為在反罷免氣勢上，不擔心被扣上「為封殺而封殺」的帽子，更無法接受憲法法庭恢復運作，導致這屆立院通過的法案，再有被宣告違憲的風險，一定要做出表態。
在中選會宣布七月廿六日舉行罷免投票之前，國民黨團就設定今天要處理大法官人事，在中選會宣布罷免投票日之後，黨團內部一度有聲音傳出，擔心若罷免投票前再次大幅度封殺大法官人事，會被綠營操作成「為封殺而封殺」，不利廿六日的投票。
只不過，賴清德總統「團結十講」出現反效果，南台灣風災後政府處置也備受批評，社會對賴政府不滿的氛圍及情勢反轉，讓藍營反惡罷的信心大為提升，許多藍委認為，該嚴審就嚴審，不需要擔心綠營抹黑，何況比起大法官被提名人對死刑的態度，藍委更應該在大法官人事案上做出明確表態。
大法官應超然獨立不分黨派，更要有對抗當權者的勇氣，不屈服於當權者，但憲法法庭先前做出「有條件死刑合憲」的解釋，達「實質廢死」，與多數民意相違背；對於立法院三讀通過的國會改革法案，憲法法庭宣判幾乎全部違憲，已淪為政治工具，也讓後續的大法官人事案遭遇重重困難。
國民黨立委翁曉玲就表示，以現任八位「綠油油」大法官來看，不曾做過違反執政者意志的憲法判決，對於國會不利也不尊重，若再通過兩個人選的話，憲法法庭就可運作。
這項說法反映出目前多數藍委的思維，黨團內雖然有放行一、兩位大官的聲音，但有更多藍委認為，這一次大法官名單中沒有特別亮眼的被提名人，沒必要「為過而過」，還是應該全面封殺，才能避免大法官和憲法法庭「工具化」，只為當權服務。
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