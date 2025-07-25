今表決大法官人事 藍不排除全封殺

立法院今天行使大法官人事同意權，民進黨團表示，一致支持總統賴清德提名的人選，期盼順利過關。國民黨團、民眾黨團今天各自開會後決定立場，據了解，藍營可能放行一人，也可能全面封殺，被提名人能否超然獨立將是決定指標 ; 白營方面，民眾黨團總召黃國昌表示，會視被提名人是否有勇氣向當權者違法濫權說不，向賴政府混亂國家體制、種種倒行逆施的作為說不。

七位大法官被提名人包括院長被提名人蔡秋明，目前是現任台灣高等檢察署主任檢察官，副院長被提名人蘇素娥是現任最高法院法官，另五位被提名人為蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮。

趕在大罷免投票日前一天，立法院今行使大法官人事同意權，時機格外敏感，在野的投票意向及結果，也可能牽動大罷免情勢，七名大法官被提名人能否過關，或是被集體封殺，今將揭曉。

國民黨團書記長王鴻薇表示，藍委會團結一致投票，並由三指標決定，大法官被提名人的學經歷，他們在審查過程中對死刑、司法干預政治等重大議題的表態，以及能否真正超然獨立發揮功能及保有風骨；國民黨團大會今早將集體做成決定。

國民黨立委翁曉玲透露，多數藍委認為這次名單沒有特別亮眼的人，因此需審慎考量。據透露，藍委們先前內部討論，點名「死當」蔡秋明、陳慈陽等人，最多可能放行一位，可能是詹鎮榮或蕭文生，不過由於憲法法庭公正性已受社會質疑，也有不少藍委主張全面封殺。

民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團的立場非常清楚，就是大法官被提名人有無向當權者說不的勇氣，是否能夠真正捍衛憲法精神、價值與專業，民眾黨團今天上午舉行黨團會議，經過成員集體討論後做出一致決定。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團將一致支持賴總統提名人選，國會兩度延宕已影響憲法法庭的組成與運作，而台灣明天面臨的憲政時刻與民主時刻，無論是大法官提名需要第二次投票，或是多起罷免案的進行，始作俑者都是藍白兩黨。

商品推薦