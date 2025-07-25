聽新聞
0:00 / 0:00

今表決大法官人事 藍不排除全封殺

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰蔡晉宇邱書昱／台北報導

立法院今天行使大法官人事同意權，民進黨團表示，一致支持總統賴清德提名的人選，期盼順利過關。國民黨團、民眾黨團今天各自開會後決定立場，據了解，藍營可能放行一人，也可能全面封殺，被提名人能否超然獨立將是決定指標  ;  白營方面，民眾黨團總召黃國昌表示，會視被提名人是否有勇氣向當權者違法濫權說不，向賴政府混亂國家體制、種種倒行逆施的作為說不。

七位大法官被提名人包括院長被提名人蔡秋明，目前是現任台灣高等檢察署主任檢察官，副院長被提名人蘇素娥是現任最高法院法官，另五位被提名人為蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮。

趕在大罷免投票日前一天，立法院今行使大法官人事同意權，時機格外敏感，在野的投票意向及結果，也可能牽動大罷免情勢，七名大法官被提名人能否過關，或是被集體封殺，今將揭曉。

國民黨團書記長王鴻薇表示，藍委會團結一致投票，並由三指標決定，大法官被提名人的學經歷，他們在審查過程中對死刑、司法干預政治等重大議題的表態，以及能否真正超然獨立發揮功能及保有風骨；國民黨團大會今早將集體做成決定。

國民黨立委翁曉玲透露，多數藍委認為這次名單沒有特別亮眼的人，因此需審慎考量。據透露，藍委們先前內部討論，點名「死當」蔡秋明、陳慈陽等人，最多可能放行一位，可能是詹鎮榮或蕭文生，不過由於憲法法庭公正性已受社會質疑，也有不少藍委主張全面封殺。

民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團的立場非常清楚，就是大法官被提名人有無向當權者說不的勇氣，是否能夠真正捍衛憲法精神、價值與專業，民眾黨團今天上午舉行黨團會議，經過成員集體討論後做出一致決定。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團將一致支持賴總統提名人選，國會兩度延宕已影響憲法法庭的組成與運作，而台灣明天面臨的憲政時刻與民主時刻，無論是大法官提名需要第二次投票，或是多起罷免案的進行，始作俑者都是藍白兩黨。

大法官 立法院 大罷免 憲法法庭

延伸閱讀

普發現金違憲？ 大法官提名人：有爭議

大法官被提名人陳慈陽：主張共產主義、分裂國土是言論自由

昔稱「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」陳慈陽回應了

是否支持退休警消年金調整？ 陳慈陽：尊重立院職權

相關新聞

徐榛蔚提告誹謗 童子賢出示賑災收據

和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，日前爆料地震賑災被告知要交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚認為已損害縣府名譽及公信...

新聞幕後／大法官人事案 在野力阻憲法法庭工具化

在明天罷免投票之前，立法院今天將進行大法官人事同意權投票。多數國民黨立委認為在反罷免氣勢上，不擔心被扣上「為封殺而封殺」...

今表決大法官人事 藍不排除全封殺

立法院今天行使大法官人事同意權，民進黨團表示，一致支持總統賴清德提名的人選，期盼順利過關。國民黨團、民眾黨團今天各自開會...

台索簽海巡協定 賴總統：盼與美多邊合作實現非紅海岸線目標

賴清德總統今天接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團，感謝索國政...

被爆助理涉近5億吸金案 徐巧芯：違反工作規則已解僱

國民黨立委徐巧芯被爆助理涉近5億元吸金案，引發各界關注，徐巧芯回應，該助理已違反辦公室工作規則，這些是面試前就三令五申卻...

詐團吸金上億…助理涉當業務 徐巧芯急切割：已解僱

調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉嫌與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司在台吸金上億元，自由時報報導，涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。