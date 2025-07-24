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推文曾掛台灣國旗 加拿大前防長將訪台出席安全論壇

中央社／ 台北24日電

「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」將於8月5日登場，與會學界、政界人士橫跨歐美、亞洲，其中加拿大前防長康尼將就印太安全新局勢，與已故前日相安倍晉三的外交顧問谷口智彥等對談。

由遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」將於8月5日登場，根據獨家掌握議程，加拿大前防長康尼（Jason Kenney）將出席第一場次「印太地緣政治安全新局勢」，與菲律賓、印度智庫學者以及已故前日相安倍晉三的外交顧問、日本筑波大學特命教授谷口智彥對談。

康尼對國家安全採取較強硬立場，2015年擔任防長期間宣布派遣加軍到烏克蘭訓練當地軍人，另派軍駐在烏克蘭軍隊國際安全及維和中心。

此外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣於2020年捐贈2萬5000片口罩給加拿大亞伯達省（Alberta），時任省長康尼在推特發文感謝台灣捐口罩給亞省抗疫，還將中華民國國旗與加拿大國旗並列。

今年來台與談的學界、政界人士橫跨歐美、亞洲，第二場次「因應『混合戰』與強化全社會防衛韌性」場次，由美國企業研究院、大西洋理事會、丹麥哥本哈根大學以及美國夏威夷智庫全球風險緩解基金會等學者進行對談，並將由法國挺台政要發表專題演講。

第三場次「經濟、科技及產業外交對國際政治之影響」則有法國里昂政治學院、波蘭消防大學、斯洛伐克中歐亞洲研究所等學者與談。

外交 印太 加拿大

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