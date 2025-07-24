台索簽海巡協定 賴總統：盼與美多邊合作實現非紅海岸線目標

賴清德總統今天接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團，感謝索國政府長期以來對台索關係的堅定支持。對於雙邊今下午簽署「台索海巡合作協定」，賴總統說，不僅能加強夥伴關係，未來更希望藉此與美國展開三邊或多邊合作，共同實現索馬利蘭「非紅海岸線」的戰略目標。

賴總統致詞時表示，索馬利蘭素有非洲之角「民主燈塔」的美譽，再次恭喜在去年11月順利完成總統及政黨二合一大選，獲得國際社會肯定。當時指派外交部次長吳志中擔任特使率團出席艾萊曼（Abdirahman Mohamed Abdullahi）總統就職大典，展現台灣將與索馬利蘭新政府密切合作，共創友誼新頁。

賴總統指出，近期威權陣營持續以「新形態脅迫」加強對台索國際參與的打壓；對此，雙邊應繼續深化夥伴關係，展現民主同盟韌性以及捍衛價值的堅定立場。

巴卡曼致詞時表示，台灣是和平的國家，與索馬利蘭共享民主價值，雙方也有共同目標，亦即爭取國際認同，很高興看到台索關係持續成長。

巴卡曼提及，對於兩國的關係雙方皆承受極大壓力，並重申不論遭遇到再大的壓力，都不會改變索馬利蘭與台灣的堅定情誼，也誠摯感謝台灣政府對索馬利蘭的協助與支持，相信雙邊關係一定會越來越好。

巴卡曼指出，台灣和索馬利蘭可以在許多方面合作，索馬利蘭有比其他國家更多的機會，歡迎台灣前往投資。

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