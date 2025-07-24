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被爆助理涉近5億吸金案 徐巧芯：違反工作規則已解僱

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（中）。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯（中）。聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯被爆助理涉近5億元吸金案，引發各界關注，徐巧芯回應，該助理已違反辦公室工作規則，這些是面試前就三令五申卻仍未能遵守，因此予以解僱，已非辦公室員工。

據「自由時報」報導，台北地檢署偵辦郭家希與錢祺圍夫婦以澳洲商Global公司名義在台吸金近5億元一案，經約談公司幹部及業務員，其中發現涉案的業務員雷挺，是徐巧芯的助理，被檢察官諭令以10萬元交保。消息一出，引發外界關注。

徐巧芯回應，先前已經將雷挺解僱，雷挺並非其辦公室員工，且據報導，雷挺因於「任職本辦前之事」遭調查局約談，已違反本辦公室四大工作規則「一、不得收受紅包或禮品；二、不接受與從事任何關說；三、不得濫用職權干涉公務；四、不得涉犯刑事案件被調查。」

徐巧芯表示，「此情於其任職前業經國會辦公室主任與服務處主任二人於面試前三令五申卻仍未能遵守，故以違反前述工作規則情事予以解僱，特此聲明。」

徐巧芯 辦公室

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