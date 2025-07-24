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詐團吸金上億…助理涉當業務 徐巧芯急切割：已解僱

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影

調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉嫌與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司在台吸金上億元，自由時報報導，涉案的業務雷挺是國民黨立委徐巧芯助理。對此，徐巧芯今發表聲明，強調已將雷先生解僱。

自由時報報導，檢方偵辦查出，徐巧芯的助理雷挺，擔任澳洲商Global公司的業務員，昨天檢方指揮調查局台北市調處以犯罪嫌疑人約談到案。

徐巧芯今天在發表聲明，辦公室已將雷先生解僱，其已非本辦公室員工。同時，根據媒體報導，雷先生因於「任職本辦前之事」遭調查局約談，已違反本辦公室四大工作規則，包含不得收受紅包或禮品、不接受與從事任何關說、不得濫用職權干涉公務，以及不得涉犯刑事案件被調查。

徐巧芯說，雷先生在任職前，經國會辦公室主任與服務處主任二人於面試前三令五申，卻仍未能遵守，故以違反前述工作規則情事予以解僱。

詐騙 徐巧芯 國民黨

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