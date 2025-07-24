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世大運跆拳男團奪銀陸方搶賀電 民眾黨團譴責：傷害感情無助兩岸交流

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供

2025年德國萊茵魯爾世大運跆拳道男團金牌戰，我國代表隊不敵南韓僅摘下銀牌，事後卻再度傳出中國隊搶奪我國選手奪牌賀電。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表達譴責，直言野蠻和鴨霸的行徑有違運動家精神，不僅傷害台灣人民情感，更無助於海峽兩岸交流。

第32屆世界大學運動會在德國萊茵魯爾舉行，我國桌球男子團體以3比2扳倒強敵中國，拿下賽史首面男團金牌，跆拳道男子團體則在金牌戰以0比2不敵韓國隊，繼2017年台北世大運再度摘下男團銀牌，中國隊事後兩度搶奪我國選手奪牌賀電，體育署長鄭世忠對此表達嚴厲譴責。

張啓楷表示，運動選手在國際賽事同台較勁，透過公平的比賽規則互相競爭、發揚運動家精神一決高下本是一椿美事，但是政治歸政治，體育歸體育，如果在過程夾雜千絲萬縷的政治糾葛，只會讓運動賽事變調，不僅讓人民的距離越走越遠，停滯不前的兩岸交流恐將雪上加霜。

張啓楷也說，首波大罷免投票在即，此事已經變相成為罷團、綠營的政治操作工具，無異於為罷免方添柴火，呼籲選民針對個別立委是否適任進行投票，不要與兩岸之間任何個別紛爭混為一談，以免親者痛仇者快，也為情勢緊繃的罷免投票平添變數。

大罷免 民眾黨 世大運 鄭世忠

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