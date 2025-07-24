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台索簽屬海巡合作協定 賴總統盼共達「非紅海岸線」目標

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統24日上午接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團，台索雙邊也簽署「台索海巡合作協定」。賴總統提到，未來對於索國總統重視的「藍色經濟」等政策目標，除可加強夥伴關係，也希望共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。

感謝索國政府長期以來對臺索關係的堅定支持。並表示，今年是台索互設代表處5周年，各領域交流都獲得豐碩成果，期盼未來繼續深化夥伴關係，增進雙邊情誼和合作成果。

訪團由外交部次長吳志中、駐索馬利蘭代表處大使羅震華及索馬利蘭駐臺代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時提到，巴卡曼外長、卡達爾（Khadir Hussein Abdi）部長及哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）司令都是首次來訪，謝謝他們對台灣的重視和支持；穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）首席外交顧問過去5年來擔任索馬利蘭駐台代表，非常感謝在新職務上持續深化台索關係。

賴總統說，索馬利蘭素有非洲之角「民主燈塔」的美譽，再次恭喜於去年11月順利完成總統及政黨二合一大選，獲得國際社會肯定。當時指派外交部次長吳志中擔任特使率團出席艾萊曼（Abdirahman Mohamed Abdullahi）總統就職大典，展現台灣將與索馬利蘭新政府密切合作，共創友誼新頁。

賴總統指出，近期威權陣營持續以「新形態脅迫」加強對台索國際參與的打壓；對此，雙邊應繼續深化夥伴關係，展現民主同盟韌性以及捍衛價值的堅定立場。

賴總統表示，今年是台灣和索馬利蘭互設代表處5周年，在雙方努力之下，持續拓展各領域交流都獲得豐碩成果。今天下午雙邊也將簽署「台索海巡合作協定」，開啟在海事新領域的合作。

賴總統提到，未來對於艾萊曼總統重視的海域安全及「藍色經濟」等政策目標，除可加強夥伴關係，也希望與美國等理念相近國家，透過三邊或多邊合作平台，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。

賴總統再次感謝索馬利蘭政府長期以來對台索關係的堅定支持，也期待未來與訪賓攜手努力，繼續增進雙邊情誼和合作成果。並再次歡迎巴卡曼外長率團來訪，相信除雙邊合作，也可體驗台灣美麗風景與多元文化。

巴卡曼致詞時說，感謝台灣政府及人民對訪團抵台以來的溫暖接待。台灣是和平的國家，與索馬利蘭共享民主價值，雙方也有共同目標，亦即爭取國際認同，很高興看到台索關係持續成長。

巴卡曼提到，對於兩國的關係雙方皆承受極大壓力，並重申不論遭遇到再大的壓力，都不會改變索馬利蘭與台灣的堅定情誼，也誠摯感謝台灣政府對索馬利蘭的協助與支持，相信雙邊關係一定會越來越好。

巴卡曼指出，台灣和索馬利蘭可以在許多方面合作，索馬利蘭有比其他國家更多的機會，歡迎台灣前往投資。兩國可以合作的領域包括教育、海事安全等，很高興雙方即將簽署「台索海巡合作協定」，期盼雙邊關係在未來更加緊密。

海巡 總統府 賴清德 潘孟安 索馬利蘭

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