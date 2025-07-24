快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

與索馬利蘭簽署海巡合作 管碧玲：平等互惠合作彌足珍貴

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署長張忠龍（前右）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（後排左二）、海洋委員會主委管碧玲（右二）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影
海巡署長張忠龍（前右）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（後排左二）、海洋委員會主委管碧玲（右二）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影

海巡署署長張忠龍今天與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」，雙方協定人員互訪、經驗分享、訓練交流、海難救助等重點項目。

海洋委員會主任委員管碧玲擔任簽署協定見證人，她致詞時除表示簽署協定象徵台灣與索馬利蘭在海上治理、人道關懷及區域安全上，建立更為緊密的民主夥伴關係

針對世大運台灣跆拳道男團奪下銀牌，遭中國體育協會人員要搶走我方賀電，理由是台灣不是一個國家，賀電是不可以的事情。管碧玲說，世大運發生例子，說明台灣和索馬利蘭一樣，都面臨國際上的孤立與挑戰、困難；在這種國際處境之下，任何一個平等、互惠的實質合作，台灣都感到彌足珍貴。

索馬利蘭是未受國際普遍承認的國家，2020年台灣與索馬利蘭互設代表處。據了解，台灣漁民平常作業範圍，多在中西太平洋地區及台灣鄰近海域，海巡署遠洋巡護也不曾跑到非洲亞丁灣海域，因此即使就現實來說，目前海巡署船艦因實際需求，不大可能遠赴亞丁灣，但雙方會就經驗分享、人員訓練、官員互訪等層級，進行一定程度的互動。

簽署儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）、外交部政務次長吳志中等人出席。巴卡曼致詞時，除肯定台索兩方的合作外，也歡迎台灣前往索馬利蘭投資，並表示一定會有最優惠的政策鼓勵。

海巡署長張忠龍（前右）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（後排左二）、海洋委員會主委管碧玲（右二）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影
海巡署長張忠龍（前右）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（後排左二）、海洋委員會主委管碧玲（右二）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影
海巡署長張忠龍（右二）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）（左二）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（左三）、海洋委員會主委管碧玲（右三）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影
海巡署長張忠龍（右二）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）（左二）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（左三）、海洋委員會主委管碧玲（右三）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影

非洲 漁民 關係 海巡署 外交部 管碧玲 索馬利蘭

延伸閱讀

海委會聯名農業部提藍碳方法學 獲環境部審議通過

總統：台索簽海巡協定 與美多邊合作實現非紅海岸線

索馬利蘭外長：台灣是極重要夥伴 緊密合作實現共榮

影／讓學生從懂得海到愛海 管碧玲：每年1億元推海洋素養教育

相關新聞

陸籍人士搶我世大運賀電 教育部長鄭英耀痛斥：簡直是野蠻、土匪

2025年世大運在德國萊茵魯爾舉行，我國跆拳道對打男團於獲得銀牌，賽後體育署競技運動組組長藍坤田代發教育部賀電，卻遭到疑...

與索馬利蘭簽署海巡合作 管碧玲：平等互惠合作彌足珍貴

海巡署署長張忠龍今天與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索...

世大運陸搶我賀電 吳崢：藍白亂砍體育預算還說不影響選手

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，...

陸搶奪我世大運賀電 江啟臣等眾多藍委齊聲譴責中共

中共於世大運搶奪我國選手賀電，引發各界震怒，立法院副院長江啟臣嚴正抗議及強烈譴責，批評中共此舉不只是讓國際運動賽事蒙塵，...

陸搶我世大運選手賀電 張善政怒批粗暴無禮

台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後卻遭到中國大陸籍人員企圖搶奪賀電。桃園市長張善政下午在臉書...

傳韓前情報高官來台請求挺戒嚴 藍疑綠黨團剛好支持尹錫悅

韓國媒體報導，韓國前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，曾有韓陸軍前情報司令文尚浩來台「請求台灣支持」。儘管府方已斥是造謠，國民黨今批評民進黨政府家醜傳到南韓去，更質疑民進黨立院黨團曾在社群中發文支持尹錫悅的戒嚴措施，顯示文尚浩來台接觸者很可能與執政高層關係相當密切。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。