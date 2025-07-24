與索馬利蘭簽署海巡合作 管碧玲：平等互惠合作彌足珍貴

海巡署署長張忠龍今天與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」，雙方協定人員互訪、經驗分享、訓練交流、海難救助等重點項目。

海洋委員會主任委員管碧玲擔任簽署協定見證人，她致詞時除表示簽署協定象徵台灣與索馬利蘭在海上治理、人道關懷及區域安全上，建立更為緊密的民主夥伴關係。

針對世大運台灣跆拳道男團奪下銀牌，遭中國體育協會人員要搶走我方賀電，理由是台灣不是一個國家，賀電是不可以的事情。管碧玲說，世大運發生例子，說明台灣和索馬利蘭一樣，都面臨國際上的孤立與挑戰、困難；在這種國際處境之下，任何一個平等、互惠的實質合作，台灣都感到彌足珍貴。

索馬利蘭是未受國際普遍承認的國家，2020年台灣與索馬利蘭互設代表處。據了解，台灣漁民平常作業範圍，多在中西太平洋地區及台灣鄰近海域，海巡署遠洋巡護也不曾跑到非洲亞丁灣海域，因此即使就現實來說，目前海巡署船艦因實際需求，不大可能遠赴亞丁灣，但雙方會就經驗分享、人員訓練、官員互訪等層級，進行一定程度的互動。

簽署儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）、外交部政務次長吳志中等人出席。巴卡曼致詞時，除肯定台索兩方的合作外，也歡迎台灣前往索馬利蘭投資，並表示一定會有最優惠的政策鼓勵。 海巡署長張忠龍（前右）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（後排左二）、海洋委員會主委管碧玲（右二）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影 海巡署長張忠龍（右二）與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）（左二）共同簽署「台索海巡合作協定」。儀式邀請索馬利蘭外交部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）（左三）、海洋委員會主委管碧玲（右三）、外交部政務次長吳志中（右一）等人出席。記者廖炳棋／攝影

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