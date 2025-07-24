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世大運陸搶我賀電 吳崢：藍白亂砍體育預算還說不影響選手

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，引發爭議。民進黨發言人吳崢今天表示，台灣的外交預算和體育預算，被藍白大刀一砍，當初國民黨立委王鴻薇還大言不慚說不影響選手，他就問，有沒有影響選手？

吳崢指出，藍白亂砍預算，還說不影響選手，但這次若沒有體育署的後勤行政團隊在旁預警、保護選手，中國的暴力恐將得逞，國民黨還有臉說「不影響選手」嗎？

吳崢說，沒有體育歸體育，面對中共這樣騷擾打壓台灣體育選手的惡行，拜託台灣人站出來，用行動挺台灣、挺體育。

體育 吳崢 藍白 世大運 教育部 國民黨 民進黨

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