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日歐盟峰會關切台海和平 林佳龍：國際共識與利益

中央社／ 台北24日電

歐盟峰會23日在東京舉行，會後聲明強調台海和平穩定不可或缺。外交部今天說，這是該峰會連續4屆提及台海和平，部長林佳龍表示歡迎，這彰顯維護台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

根據日本外務省發布資訊，日本首相石破茂與歐盟理事會主席柯斯塔（António Luís Santos da Costa）及執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，另譯：馮德萊恩）於23日在東京舉行第30屆「日歐盟峰會」，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

外交部發言人蕭光偉今天表示，這次是雙方繼2021年5月第27屆「日歐盟峰會」以來，連續4屆在聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性。

蕭光偉指出，林佳龍對此表示歡迎，並感謝日本及理念相近國家持續在各種國際場合關切台海議題，包括今年2月美日峰會、4月石破茂與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的雙邊會談、5月日本拉脫維亞峰會、日本瓜地馬拉峰會及6月日本芬蘭峰會等，再次彰顯維護台海和平穩定已是國際社會普遍共識與共同利益。

蕭光偉強調，在威權主義擴張威脅區域和平穩定，並挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將秉持總合外交的理念繼續與日本及歐盟等理念相近夥伴深化合作，捍衛共享的民主價值，共同促進印太區域及整體國際社會的自由開放與和平繁榮。

日本 台海 歐盟

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