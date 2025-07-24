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陸搶奪我世大運賀電 江啟臣等眾多藍委齊聲譴責中共

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供

中共世大運搶奪我國選手賀電，引發各界震怒，立法院副院長江啟臣嚴正抗議及強烈譴責，批評中共此舉不只是讓國際運動賽事蒙塵，更傷害兩岸關係發展；眾多國民黨立委也於社群轉貼國民黨中央圖文，譴責中共政治對我國選手的打壓。

2025年德國萊茵魯爾世大運，台灣跆拳道代表隊在男子團體對打賽中勇奪銀牌，卻發生中國大陸代表團企圖搶奪我國教育部頒發給選手的賀電，引發各界不滿，除國民黨中央強列抗議外，眾多國民黨立委也表示譴責。

江啟臣回憶，想起2017年協助一群愛跳舞的「台中囝仔」籌募出國比賽的旅費，並親自陪著他們到德國同一個城市參加世界霹靂舞爭霸賽，勇奪第4名，在場上揮舞國旗，今天也要謝謝代表國家參加世大運的每一位成員，為國爭光，讓世界看見台灣。

江啟臣批評，我國選手這次在世大運表現優異，但卻遭到中共粗暴無理的對待，要提出最嚴正的抗議，並給予最強烈的譴責，不只是為國家尊嚴，更要當選手最堅強的後盾。

江啟臣表示，體育競技交流不應受到政治干擾，中共的行為，不只是讓國際運動賽事蒙塵，更傷害兩岸關係發展，呼籲中共彼此尊重，立即停止任何打壓我國選手的動作。

國民黨立委羅智強也嚴正譴責中共，表示中華民國國旗是大家共同驕傲，中華隊國手是全體國人的英雄，感謝每一位代表台灣在國際賽事中努力拚搏、為國爭光的選手，捍衛國旗、支持國手，不退讓、不屈服。另外，國民黨立委徐巧芯洪孟楷也都於社群譴責中共，聲援我國國手。

立法院副院長、國民黨立委江啟臣回憶，想起2017年協助一群愛跳舞的「台中囝仔」籌募出國比賽的旅費。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長、國民黨立委江啟臣回憶，想起2017年協助一群愛跳舞的「台中囝仔」籌募出國比賽的旅費。圖／取自江啟臣臉書

中共 國民黨 世大運 江啟臣 徐巧芯 羅智強 洪孟楷 教育部

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