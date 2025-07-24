陸搶我世大運選手賀電 張善政怒批粗暴無禮

台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後卻遭到中國大陸籍人員企圖搶奪賀電。桃園市長張善政下午在臉書發文表示，運動場不應淪為操弄政治或施壓的場域，陸方粗暴無禮的行為，羞辱到的只有自己。

台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，卻有2名大陸人士打算搶奪選手的教育部長賀電，甚至當場與台灣媒體口角，引發譁然。張善政表示，台灣選手在世大運再創佳績，令人振奮，遺憾的是陸方代表竟在頒獎時粗暴搶奪我方賀電，甚至與我方人員發生推擠衝突，「陸方的行為，我嚴正譴責。」

張善政表示，他要向每一位中華隊的選手致上最高敬意，不只是因為他們傑出的運動表現，更因他們在不公與挑釁前仍能堅定與風度，成為真正的台灣之光，「台灣是一個自由、尊嚴的民主社會，我們絕不退讓。全體國人，都是選手最堅強的後盾。」

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