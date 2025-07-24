總統：台索簽海巡協定 與美多邊合作實現非紅海岸線

總統賴清德今天接見索馬利蘭訪問團致詞表示，台索將簽訂「海巡合作協定」，開啟雙方在海事新領域的合作。不僅能加強夥伴關係，未來更希望藉此與美國展開三邊或多邊合作，共同實現索馬利蘭「非紅海岸線」的戰略目標。

總統上午接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）所率訪團，他致詞提到，巴卡曼及索國司令哈里耶（Admiral AhmedHurre Hariye）都是首次訪台，首席外交顧問穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）過去5年來擔任索馬利蘭駐台代表，期許台索關係持續深化。

總統說，索馬利蘭素有非洲之角「民主燈塔」的美譽，去年11月順利完成總統及政黨2合1大選，獲得國際社會肯定。當時他指派外交部次長吳志中擔任特使率團出席索國新任總統阿布杜拉希（AbdirahmanMohamed Abdullahi，另譯：阿布杜拉喜）就職大典，展現台灣將與索馬利蘭新政府密切合作，共創友誼新頁。

總統表示，近期威權陣營持續以「新形態脅迫」加強對台索國際參與的打壓；對此，雙邊應繼續深化夥伴關係，展現民主同盟韌性以及捍衛價值的堅定立場。

總統說，今年是台灣和索馬利蘭互設代表處5週年，在雙方努力之下，持續拓展各領域交流都獲得豐碩成果。雙邊簽署「海巡合作協定」，開啟在海事新領域的合作。

他進一步表示，未來對於阿布杜拉希重視的海域安全及「藍色經濟」等政策目標，除可加強夥伴關係，也希望與美國等理念相近國家，透過三邊或多邊合作平台，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。索馬利蘭政府長期以來對台索關係堅定支持，也期待未來攜手努力，繼續增進雙邊情誼和合作成果。

巴卡曼致詞時表示，台灣是和平的國家，與索馬利蘭共享民主價值，雙方也有共同目標，亦即爭取國際認同，很高興看到台索關係持續成長。

他重申不論遭遇到再大的壓力，都不會改變索馬利蘭與台灣的堅定情誼，也誠摯感謝台灣政府對索馬利蘭的協助與支持，相信雙邊關係一定會愈來愈好。

他說，台灣和索馬利蘭可以在許多方面合作，索馬利蘭有比其他國家更多的機會，歡迎台灣投資。兩國可以合作的領域包括教育、海事安全等，很高興雙方簽署「台索海巡合作協定」，期盼雙邊關係在未來更加緊密。

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