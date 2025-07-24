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傳韓前情報高官來台請求挺戒嚴 藍疑綠黨團剛好支持尹錫悅

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
韓國媒體內幕報導指，有韓國重要情報人士曾來臺，與民進黨政府協商能否支持韓國前總統尹錫悅的戒嚴。國民黨今舉行記者會質疑，總統府迴避問題，也不否認韓國真的有相關人士來到台灣。圖／國民黨提供
韓國媒體內幕報導指，有韓國重要情報人士曾來臺，與民進黨政府協商能否支持韓國前總統尹錫悅的戒嚴。國民黨今舉行記者會質疑，總統府迴避問題，也不否認韓國真的有相關人士來到台灣。圖／國民黨提供

韓國媒體報導，韓國前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，曾有韓陸軍前情報司令文尚浩來台「請求台灣支持」。儘管府方已斥是造謠，國民黨今批評民進黨政府家醜傳到南韓去，更質疑民進黨立院黨團曾在社群中發文支持尹錫悅的戒嚴措施，顯示文尚浩來台接觸者很可能與執政高層關係相當密切。

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，根據南韓「韓民族新聞」獨家內幕揭露，透過檢方調查得知，韓國前陸軍情報司令文尚浩去年11月25日，距離韓國宣布戒嚴的9天前，秘密前往台灣。且一位熟悉情報司內部情況的軍方人士向《韓民族新聞》透露「因為台灣軍事情報局與執政黨民進黨關係密切，文前司令在台灣時曾請求對方支持韓國戒嚴。」

凌濤表示，民進黨立院黨團去年12月4日曾在官方社群媒體帳號上發文稱「韓國國會被親北勢力掌控，尹錫悅總統3日發表緊急談話，宣布為剷除親北勢力、維護自由憲政秩序而實施戒嚴。」這篇發文被韓國解讀是公開表態支持尹錫悅的戒嚴措施。此篇文章明確顯示文尚浩赴台是為尋求戒嚴的支持，接觸者很可能與民進黨執政高層關係相當密切。

凌濤質疑，總統府發言人稱「台灣與各民主友方的安全部門之間例行的交流，早就行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部的事務」。總統府完全沒有解釋韓方有沒有提出請求？更沒有否認文尚浩來台灣與民進黨政府談支持尹錫悅戒嚴的事實。

凌濤三問賴清德：一、總統府要解釋，當時韓國文尚浩來台交流什麼？韓方有沒有要求挺戒嚴？二、為什麼韓方來台，怎麼剛好民進黨官方社群帳號就發文挺戒嚴？三、賴政府是不是想要跟尹錫悅狼狽為奸？「韓國可以，台灣也要跟進？」這是台灣人民最深的疑惑。

凌濤表示，民進黨主席賴清德在中常會表達，民進黨對抗戒嚴，深知民眾在戒嚴時的痛苦，但為什麼時至今日開始要走回頭路？要走向刑法100條？且在罷團領袖口中，賴清德於大罷免成功之後要實行戒嚴？現在的賴總統是否已被民進黨團總統柯建銘以及舔共急先鋒「曹派」的「新曹流」所綁架、脅持，要走向大罷免、大戒嚴之路？他相信民眾一定會投下「不同意票」反抗到底。

國民黨發言人楊智伃說，「韓民族新聞」是韓國前十大媒體，該媒體的報導竟被賴政府發言人指稱是造謠？民進黨挺戒嚴早已是「國際級的炎上」，不只南韓三大報曾發表相關新聞，連日本、土耳其等國際新聞媒體皆進行報導，全世界都瞠目結舌，但民進黨對此從未道歉，也不當作一回事。

南韓 凌濤 民進黨 尹錫悅

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