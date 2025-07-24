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陸籍人士搶我世大運賀電 教育部長鄭英耀痛斥：簡直是野蠻、土匪

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，世大運是運動場，而非政治角力場，嚴重譴責中國對台灣選手所做的非理性不當行為。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀表示，世大運是運動場，而非政治角力場，嚴重譴責中國對台灣選手所做的非理性不當行為。記者李芯／攝影

2025年世大運在德國萊茵魯爾舉行，我國跆拳道對打男團於獲得銀牌，賽後體育署競技運動組組長藍坤田代發教育部賀電，卻遭到疑似中國大陸籍人員搶奪賀電。對此，教育部長鄭英耀今日受訪時痛批：「這簡直是野蠻、土匪」，並對中國大陸賽會期間的非理性騷擾行為做出嚴厲譴責，強調教育部會一直努力維護國家主權，確保比賽順利進行。

體育署長鄭世忠今表示，我國桌球男團在世大運擊敗中國大陸隊奪下金牌後，代表團就不斷遭到挑釁，羽球混團奪銀牌後發生首次「搶賀電」事件，跆拳道隊奪牌後再發生，必須嚴厲譴責這樣的負面行為。

鄭英耀今日出席活動，會前接受媒體聯訪時直言，自己看到影片時非常生氣，痛斥：「這簡直是野蠻、土匪」，看到選手表現好應該給予掌聲，這是運動員最基本的態度。他也感謝現場體育署鄭世忠、藍坤田及兩名電視台記者積極阻擋中國人員的行為，並表示台灣在外有媒體、駐外大使、體育署團隊積極捍衛運動選手的權益及台灣國家尊嚴，是令人感動的。

鄭英耀指出，從我國代表隊獲得桌球男團金牌開始，中國就一直有非理性騷擾行為，包含對德國埃森市政府要求撤下我國租借的中繼站的中華民國國旗。他認為，中國大陸不斷以「奧會模式」作為理由，但該中繼站是和民間租借的空間，提供運動選手後勤支援，談「奧會模式」是無限上綱，一定要制止譴責。

鄭英耀表示，世大運是運動場，而非政治角力場，嚴厲譴責中國對台灣選手所做的非理性不當行為，也呼籲國際對中國不當行為給予懲罰。維護國家主權，確保比賽順利進行，並讓世界看到台灣，是教育部一直在努力的。

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