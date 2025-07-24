政院：中國應停止騷擾台灣 共同維持區域和平穩定

美國國會在當地時間23日舉行聽證會關切北京政治戰，行政院今天表示，很遺憾中共持續在國際社會上對台灣施壓，但台灣不會被嚇阻，也請中國停止對台灣的所有騷擾行為，回到國際常軌，共同維持區域和平穩定與繁榮發展。

世大運跆拳道男團奪銀遭中國人士鬧場搶賀電，引發各界關注，事實上，美國國會在當地時間23日上午也舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰與跨國鎮壓」聽證會，關注中國政治戰與跨國鎮壓議題。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，有關中國政治戰部分，政府立場非常清楚，就是希望兩岸在對等、尊嚴的基礎上對話，藉以化解分歧、健康有序交流，不過很遺憾，除中共持續軍事演習外，也持續在國際社會上對台灣施壓，這次的世大運事件就是一例。

李慧芝說，近年來很多國家開始注意到中國正向外擴張影響力與壓力，且不僅針對台灣，也針對其他中國異議人士與人權倡議者，已在世界各地發生多起跨國鎮壓事件。

她強調，雖然中國持續施壓，但台灣不會被嚇阻，台灣是國際社會負責任的一員，致力維護區域安全和平穩定，將會繼續貢獻國際、持續發聲，也呼籲中國停止對台灣的所有騷擾行為，回到國際常軌，共同維持區域和平穩定與繁榮發展。

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