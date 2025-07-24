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美國會關切北京政治戰 政院：台致力區域安全不會被嚇阻

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國國會舉行聽證會關切北京政治戰，行政院指出，政府希望兩岸在對等及尊嚴基礎上對話、化解分歧，以及健康永續交流，雖然中國施壓台灣，但台灣不會被嚇阻，將致力維護區域安全和平穩定。

行政院發言人李慧芝指出，政府對兩岸交流立場明確，遺憾的是，除了中國解放軍的軍事演習，中共也持續在國際社會上施壓台灣，德國世大運期間，也發生在場邊搶奪我國頒發給選手的賀電事件。

李慧芝表示，很多國家也開始關注，中國正把影響力、壓力向外擴張，對象不只台灣，還有其他國家中國異議人士及人權倡議者，各地也發生很多跨國鎮壓事件。

「雖然中國對台灣來施壓，可是我們也不會被嚇阻。」李慧芝強調，台灣是國際社會上負責任的一員，致力維護區域安全和平穩定，會繼續貢獻國際並發聲，呼籲中國應停止對台灣所有的騷擾行為，回到國際常軌，共同維持區域和平穩定和繁榮發展。

對台 北京 中共 行政院 解放軍

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