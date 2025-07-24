世大運遭陸方搶賀電 黃國昌批：勿破壞兩岸關係

2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨獲銀牌，但賽後體育署發賀電時，遭中國大陸籍人員搶奪賀電，體育署署長鄭世忠嚴厲譴責。民眾黨主席黃國昌今受訪譴責任何威權、獨裁，強調希望中國不要繼續迫害兩岸關係。

我國跆拳道男團今天凌晨由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑攜手挺進金牌戰，儘管在與南韓對戰兩回合後敗下陣來，但仍為我國在進帳一面銀牌。但賽後體育署官員依照慣例將頒發賀電給奪牌者時，卻有疑似大陸籍人員上前想要搶奪賀電。

黃國昌表示，今天發生世大運事情，不能接受狀況，民眾黨在第一時間發表聲明，嚴厲譴責，反對任何形式威權、威權形式的獨裁，希望中國不要繼續迫害兩岸關係，兩岸人民離越遠。

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