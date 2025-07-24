世大運陸搶我選手賀電 蔣萬安：暴力無法抹滅台灣之光

台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後2名大陸人（1男1女）打算搶奪選手的教育部長賀電，與台灣媒體口角。台北市長蔣萬安也在臉書譴責，表示暴力與惡意，無法抹滅台灣之光。

蔣萬安說，面對這樣離譜的粗暴行徑，他要向中國大學生體育協會、向中共表達最嚴正的譴責，這不只是對中華隊的不尊重，對台灣選手的不尊重，更是對體育精神的踐踏。

蔣說，他也想告訴中華隊的每一位選手，暴力與惡意無法抹滅你們在國際賽場上努力拚搏的榮光，你們是所有台灣人的驕傲，我們會一起守護！

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