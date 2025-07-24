韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

國民黨立委王鴻薇今早邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌及無黨籍立委高金素梅站台車隊掃街。王鴻薇感謝大家在不穩定的天氣下仍力挺，兩天衝刺、拜託大家出來投不同意。另外，媒體問黃國昌被民進黨秘書長林右昌稱大頭目，他回嗆，連基隆都不敢走進去。

韓國瑜表示，王鴻薇是打不扁、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚，呼籲大家出門投下不同意罷免。他也強調，民進黨喊大罷免大成功，國民黨就是大罷免大失敗，「失敗為成功之母，那要聽媽媽的話。」

王鴻薇說，從一開始的大罷免，她這一區就是狙殺名單，但相信選民的智慧，今天更感謝韓國瑜、黃國昌、高金素梅在天氣不穩定的日子，站出來幫忙車隊掃街。

王鴻薇也說，由於明天要投大法官被提名人，加上晚上就是選前之夜，時間都無法車隊掃街，只有明天下午會由議員們陪同。所以這麼多好朋友來，就是反對這次的大惡罷。

此外，媒體問及黃國昌，被民進黨祕書長林右昌稱「大惡魔的頭目」。黃國昌回嗆，林右昌的發文就是打臉賴清德，「賴現在不是說這是民團發動的話？從頭到尾看到林右昌在操盤。」

黃國昌也說，林右昌去年率先在基隆稿大惡罷，被基隆人打臉，現在連基隆都不敢走進去，民進黨不要再裝在躲，選輸翻桌的惡劣行徑。 罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影 罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影

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