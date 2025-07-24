中共搶奪我祝賀電文 朝野同心大譴責

針對中共在德國世大運搶奪我國選手接受教育部長鄭英耀授予選手之祝賀電文一事，行政院長卓榮泰24日痛批，中方人士無視我國青年表現無理挑釁，不只是政治干涉體育，更展現中方過去聲稱「兩岸融合、交流交心」的說法是謊言；國民黨主席朱立倫也針對中共在外莫名其妙的騷擾，表達最嚴正的譴責。

中國說交流是謊言

世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌之後，中國就開始不斷挑釁我國代表團。24日凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團企圖暴力強奪，遭我方制止，體育署長鄭世忠嚴厲譴責中國的野蠻行徑。

對此，行政院長卓榮泰也表示，中方人士無理干預，造成國際笑話，感謝我方代表維護我國青年權益，中方人士無視我國青年表現、無理挑釁，不只是政治干涉體育，還證實過去中國強調兩岸要「融合發展、交流交心」的說法完全是謊言。

籲中停止對我騷擾

「中國人士的無理，國際都看得很清楚！」卓榮泰強調，請我國選手繼續安全在運動場上盡力表現、為國爭光，政府會持續捍衛我國選手權益；行政院發言人李慧芝強調，台灣願在對等、尊嚴基礎上與中國交流，但中國不只軍演，還有在國際上對台灣頻頻施壓，呼籲中國全面停止對台騷擾行為。

對此，國民黨主席朱立倫也發文強調，中華民國是我們的底線，沒有人可以污辱運動員，我們永遠會作為後盾！面對中共施壓、試圖搶奪中華隊運動員賀電、甚至要求撤下我國國旗的行徑，國民黨表達最嚴正的譴責！

朱立倫指出，愛護中華民國，熱愛台灣的民主自由，是全體國人的共同信念。

內外應團結一致

朱立倫表示，面對外來壓力，我們更應團結一致，對外展現堅定立場，而不是在內部彼此攻訐、削弱團結。他向所有在國際賽場上為國爭光的選手們致上最高敬意。選手們的努力和榮耀，是中華民國的驕傲，國民黨將全力支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際上的尊嚴、安全與國家認同。

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