快訊

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

泰柬邊境衝突升溫！泰軍出動F-16「摧毀2軍事據點」 柬總理：別無選擇武力回應

中共搶奪我祝賀電文 朝野同心大譴責

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰、國民黨主席朱立倫24日都強力譴責中國搶奪我國世大運選手的教育部賀電之行為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院長卓榮泰、國民黨主席朱立倫24日都強力譴責中國搶奪我國世大運選手的教育部賀電之行為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

針對中共在德國世大運搶奪我國選手接受教育部長鄭英耀授予選手之祝賀電文一事，行政院長卓榮泰24日痛批，中方人士無視我國青年表現無理挑釁，不只是政治干涉體育，更展現中方過去聲稱「兩岸融合、交流交心」的說法是謊言；國民黨主席朱立倫也針對中共在外莫名其妙的騷擾，表達最嚴正的譴責。

中國說交流是謊言

世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌之後，中國就開始不斷挑釁我國代表團。24日凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團企圖暴力強奪，遭我方制止，體育署長鄭世忠嚴厲譴責中國的野蠻行徑。

對此，行政院長卓榮泰也表示，中方人士無理干預，造成國際笑話，感謝我方代表維護我國青年權益，中方人士無視我國青年表現、無理挑釁，不只是政治干涉體育，還證實過去中國強調兩岸要「融合發展、交流交心」的說法完全是謊言。

籲中停止對我騷擾

「中國人士的無理，國際都看得很清楚！」卓榮泰強調，請我國選手繼續安全在運動場上盡力表現、為國爭光，政府會持續捍衛我國選手權益；行政院發言人李慧芝強調，台灣願在對等、尊嚴基礎上與中國交流，但中國不只軍演，還有在國際上對台灣頻頻施壓，呼籲中國全面停止對台騷擾行為。

對此，國民黨主席朱立倫也發文強調，中華民國是我們的底線，沒有人可以污辱運動員，我們永遠會作為後盾！面對中共施壓、試圖搶奪中華隊運動員賀電、甚至要求撤下我國國旗的行徑，國民黨表達最嚴正的譴責！

朱立倫指出，愛護中華民國，熱愛台灣的民主自由，是全體國人的共同信念。

內外應團結一致

朱立倫表示，面對外來壓力，我們更應團結一致，對外展現堅定立場，而不是在內部彼此攻訐、削弱團結。他向所有在國際賽場上為國爭光的選手們致上最高敬意。選手們的努力和榮耀，是中華民國的驕傲，國民黨將全力支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際上的尊嚴、安全與國家認同。

【更多精采內容，詳見

體育 中共 朱立倫 國民黨 世大運 卓榮泰 鄭世忠 鄭英耀

延伸閱讀

挺體育署長鄭世忠當運動部長 羅廷瑋口誤把「黑帶」說成「黑道」

朱立倫挺廖先翔對抗大罷免 罷團志工夜衝白匏湖抗議社宅被砍

與美第4輪關稅談判 朱立倫：如開放內臟市場國人反應一定非常激烈

影／美對台關稅懸而未決 朱立倫批政策錯誤讓籌碼盡失

相關新聞

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

童子賢爆7千萬要縣府分配？教育界揭「實務經驗」：童董被誤導了

和碩董事長童子賢爆料地震捐款7000萬卻有學校說一定要轉交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚氣得以「官位」要求童拿出證據，否則應道歉。在地校長說，去年震後愛心湧入，都依贊助者意見決定捐給縣府或與學校對口，童董可能遭誤導。

衛福部擬設假日急症中心解壅塞 醫界：場所設施、分流誘因需留意

急診壅塞問題疫情後浮上檯面，背後主因是一般病床因醫護缺工無法開床，以及民眾就醫習慣在門診、診所未開時，「把急診當門診」。衛福部健保署提出設置假日急症中心，在醫學中心周邊或各地區醫師公會，由非急診專科醫師，為輕症民眾看診。醫界樂見此制度設計，但建議提供價差誘因，對民眾才有吸引力，否則民眾還是會跑到醫學中心看診，且場所設計也必須補強。

中共搶奪我祝賀電文 朝野同心大譴責

針對中共在德國世大運搶奪我國選手接受教育部長鄭英耀授予選手之祝賀電文一事，行政院長卓榮泰24日痛批，中方人士無視我國青年表現無理挑釁，不只是政治干涉體育，更展現中方過去聲稱「兩岸融合、交流交心」的說法是謊言；國民黨主席朱立倫也針對中共在外莫名其妙的騷擾，表達最嚴正的譴責。

美國會關切北京政治戰 政院：台致力區域安全不會被嚇阻

美國國會舉行聽證會關切北京政治戰，行政院指出，政府希望兩岸在對等及尊嚴基礎上對話、化解分歧，以及健康永續交流，雖然中國施...

從蔡英文壓線的罷免貼文 看她與賴清德的微妙距離

前總統蔡英文昨天（7月23日）終於在臉書上表態，強調她在7月26日會去投票，也表達她對公民團體的感謝。不論從時間點，或是貼文內容，恐怕都有值得推敲之處。至於她是否認同賴清德總統，或許可以從她的發言中，浮現一些端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。