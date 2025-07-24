丹娜絲颱風毀上萬民宅屋頂 政院發上工津貼最高3萬搶工班

丹娜絲颱風重創嘉南地區，災後兩周仍有上萬戶災民屋頂全毀或半毀，行政院長卓榮泰指出，目前工班人力缺乏，感謝營造公會號召各公司投入民宅修復，他也拍板，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上者將發給上工津貼補助金3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元。

丹娜絲後復原持續進行中，行政院日前公布風災家園復原慰助金方案，公告災區住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面積達20至100平方公尺者，每戶補助5萬元；超過100平方公尺者，每戶補助10萬元。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓揆於臨時動議表示，因為人工物料都極為短缺，對於工班調度支援上，需要做更有效的支援，日前行政院政務委員、工程會主委陳金德政委已開會協調各方協助力量，包括營造公會、地方政府等，加速地方復原速度。

陳金德會中報告，召集各縣市政府、各部會及邀請營造業同業公會共同商議，營造公會表達願意協調各營造公司來協助。考慮到目前工班非常缺乏，經濟部、內政部擬定計畫，針對屋頂損壞修復之面積達100平方公尺以上者，發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元，這是發給協助修繕的工班津貼補助。

卓榮泰對此裁示，感謝陳金德在短時間陸續提出復原慰助金、上工津貼措施，能夠迅速展開災後家園復原工作。他也特別感謝地方政府與營造公會，尤其營造公會號召會員營造公司投入民宅的修復工作，是復原工作強大的生力軍。

他也呼籲，請地方政府能夠將災民需求和公會對接，積極媒合有意願、有能力投入的廠商，讓民宅修復的工程能夠儘快的完成，同時再度強調各種工程進行的時候，對於所有施工人員的安全規範，一定要做到最高標準。

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