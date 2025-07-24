陸搶奪我國選手賀電 賴總統嚴厲譴責：違背運動家精神

2025年德國萊茵魯爾世大運，台灣跆拳道代表隊在男子團體對打賽中勇奪銀牌，卻發生中國大陸代表團企圖搶奪我國教育部頒發給選手的賀電。賴清德總統24日午間回應，這樣違背運動家精神，令人感到遺憾，必須表達嚴厲的譴責。

2025世大運跆拳道比賽後的頒獎典禮，體育署競技組長藍坤田代表教育部長鄭英耀，將賀電遞交給奪得銀牌選手，卻遭身著「中國」字樣外套的陸方人員衝上前阻撓，幸好我方有防備，記者與體育署人員圍成人牆阻擋，陸方人員未能得逞，但雙方仍發生推擠衝突。

賴總統表示，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平。來自全球的頂尖大學運動員齊聚一堂，以運動會友、切磋，也以跨越語言、國界與勝負的態度，展現青春與實力，促進彼此的相互了解。

賴總統說，在德國萊茵魯爾舉行的「2025世界大學運動會」上，我選手在場上揮灑汗水、奮戰不懈，那份專注與拚搏，不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶。每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

賴總統提到，令人遺憾的是，賽事期間，中國大陸仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。

賴總統強調，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，必須表達嚴厲的譴責。

賴總統表示，再次感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，我方會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬。祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界。國人都與大家同在，期待迎接他們平安凱旋，帶著屬於台灣的榮耀回家。

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