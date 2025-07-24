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傳賴清德總統將在美宣布採購飛機 華航董事長回應

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
華航董事長高星潢今天在立法院交通委員會表示，採購新機程序一定都是經過專業評估，未來如果有採購案也會適時對外宣布。記者林俊良／攝影
華航董事長高星潢今天在立法院交通委員會表示，採購新機程序一定都是經過專業評估，未來如果有採購案也會適時對外宣布。記者林俊良／攝影

日前傳出賴清德總統今年出訪將過境美國並且將宣布新機採購。對此華航董事長高星潢今天指出，採購新機程序一定都是經過專業評估，未來如果有採購案也會適時對外宣布。

立法院交通委員會今天就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規畫情形」專題報告，會中國民黨立委廖先翔指出，近期因為觀光旅客越來越多，觀光業復甦，航空公司也有採購新飛機的可能，華航會如何評估？高星潢表示通常採購新機都會兩個評估，第一是淘汰舊機，第二就是評估是否有新的航點，如果有就需要新飛機。

不過日前傳出賴總統若過境美國將宣布要一些飛機採購案，廖先翔關心華航是否有收到高層的指示來要求採購飛機，高星潢表示目前華航完全沒有收到這方面指示，至於飛機採購問題，應該不會是由總統府宣布，而是華航自己本身經過專業評估後宣布，並不會因為是美國要求所以才進行採購，強調一定會經過評估，未來如果有做了什麼採購，一定是我們自己說。

華航 飛機 過境美國

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