部分民團支持大罷免 強調非支持特定政黨

本周六將舉行罷免投票，許多民間團體今天召開記者會支持大罷免，認為在野黨本屆掌握多數的情況下接連破壞過去數十年建立的議事規則，引發社會各界強烈反彈與自主公民抗議。民團也強調，支持大罷免不是為了誰上誰下，也並非支持特定政黨。

超過20個公民團體今天舉辦「罷免投同意，人民要做主」NGO支持大罷免聯合記者會。台灣共生青年協會理事王有庠表示，這場公民由下而上發起的大罷免運動，就是一次跨越政黨、立場與背景的行動，不是為了誰上誰下，而是為了打破一種失能與濫權的結構。

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜表示，我們不是政治人物，也不是什麼利益團體，支持大罷免是因為看見藍白兩黨，正以粗暴、無視公共利益的方式亂刪預算，危害的不只是今天的政府，而是孩子的未來，因此站在孩子身旁，也是站在民主制度的最前線。

人本教育文教基金會的專員李振源表示，支持罷免的主要原因是反共，反對中國將台灣視為不可分割的領土，反對中共所堅持的單方面統一。而藍白立委在面臨罷免的壓力之下，居然還要強行掏空國庫，違憲強迫政府普發1萬元，形同用國家的錢來買票，來避免自己被罷免。

台灣環境保護聯盟評議委員劉志堅說，國民黨立委過去1年多在立法院違反程序正義，不允許討論，不尊重民主，輕率通過各項違憲、反國安、擁護核電的法案，亂刪預算，意圖癱瘓行政體系、迎合敵對勢力，將台灣推向深淵，呼籲大家站出來積極拉票、踴躍投票。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，公民團體願意站出來支持罷免，不是因為支持任何政黨，而是支持崛起的台灣公民力量，支持人民背後超越黨派利益的勇氣，警告政治人物不可忽視公民的意志與行動。罷免是一個正當合憲的手段，也是人民不得已的政治行動，人民行使罷免權，代表的是告訴這些政治人物，不是選上就可以任意使用權力，人民會監督與制衡。

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