NGO團體支持大罷免 呼籲政治歸還到人民手中

面對史無前例、百萬以上連署的大罷免潮，跨越不同領域與專業的NGO團體上午舉行記者會。表示罷免是一個正當合憲的手段，也是人民不得已的政治行動，人民行使罷免權，代表的是告訴這些政治人物，不是選上就可以任意使用權力。

民團表示人民會監督與制衡，公民團體願意站出來支持罷免，不是因為支持任何政黨，而是支持崛起的台灣公民力量，支持人民背後超越黨派利益的勇氣，警告政治人物不要忽視公民的意志與行動，聯合呼籲大眾積極行使罷免權，讓人民能擺脫無力感，將政治歸還到人民手中。 NGO團體舉行支持大罷免記者會，表示罷免是一個正當合憲的手段，也是人民不得已的政治行動，人民行使罷免權，代表的是告訴這些政治人物，不是選上就可以任意使用權力。記者林俊良／攝影

商品推薦