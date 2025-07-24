挺體育署長鄭世忠當運動部長 羅廷瑋口誤把「黑帶」說成「黑道」

中華隊跆拳道男團在世大運摘銀，遭大陸體協鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。國民黨台中立委羅廷瑋今天與台中市長盧秀燕為反罷免車掃，行前共同讚揚鄭的表現，力挺接任運動部長，不過羅口誤，把「我曾經是（跆拳道）黑帶」，說成「我曾經是黑道」，還要盧提醒。

中華隊跆拳道男團昨天在德國世大運拿下銀牌，頒獎要領取教育部長鄭英耀賀電時，有2名大陸體協人員突然上前搶奪。鄭世忠痛批太扯，嚴厲譴責中共野蠻暴力行為，強調中國隊不要把奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。

盧秀燕今天上午與羅廷瑋車掃，出發前針對昨天世大運跆拳道男團遭大陸人員鬧場一事表達意見，她強烈譴責中共對我國選手的蠻橫打壓騷擾，也希望政府好好保護選手，不要被對岸的政治力干擾，最後大讚鄭世忠，也向賴清德總統與行政院長卓榮泰喊話，拔擢鄭成為8月成立的運動部長。

羅廷瑋表示，立法院已經訂定完成運動部組織法，樂見運動部成立，鄭世忠擔任體育署長的表現有目共睹，這次強力捍衛我國選手權益，他非常支持；羅說，他自己也有學跆拳道，曾經是「黑道」，對跆拳道賽事相當關心，會一起聲援這次世大運和其他選手，希望中華隊被世界看見。

盧秀燕當場指出，羅廷瑋有口誤，應該是「黑帶」，不是「黑道」。羅廷瑋趕忙道歉，再次強調他是跆拳道的黑帶，不是黑道。

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