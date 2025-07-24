挺體育署長鄭世忠當運動部長 羅廷瑋口誤把「黑帶」說成「黑道」
中華隊跆拳道男團在世大運摘銀，遭大陸體協鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。國民黨台中立委羅廷瑋今天與台中市長盧秀燕為反罷免車掃，行前共同讚揚鄭的表現，力挺接任運動部長，不過羅口誤，把「我曾經是（跆拳道）黑帶」，說成「我曾經是黑道」，還要盧提醒。
中華隊跆拳道男團昨天在德國世大運拿下銀牌，頒獎要領取教育部長鄭英耀賀電時，有2名大陸體協人員突然上前搶奪。鄭世忠痛批太扯，嚴厲譴責中共野蠻暴力行為，強調中國隊不要把奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。
盧秀燕今天上午與羅廷瑋車掃，出發前針對昨天世大運跆拳道男團遭大陸人員鬧場一事表達意見，她強烈譴責中共對我國選手的蠻橫打壓騷擾，也希望政府好好保護選手，不要被對岸的政治力干擾，最後大讚鄭世忠，也向賴清德總統與行政院長卓榮泰喊話，拔擢鄭成為8月成立的運動部長。
羅廷瑋表示，立法院已經訂定完成運動部組織法，樂見運動部成立，鄭世忠擔任體育署長的表現有目共睹，這次強力捍衛我國選手權益，他非常支持；羅說，他自己也有學跆拳道，曾經是「黑道」，對跆拳道賽事相當關心，會一起聲援這次世大運和其他選手，希望中華隊被世界看見。
盧秀燕當場指出，羅廷瑋有口誤，應該是「黑帶」，不是「黑道」。羅廷瑋趕忙道歉，再次強調他是跆拳道的黑帶，不是黑道。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言