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盧秀燕再陪羅廷瑋掃街 嘆：總統與國家機器追殺反罷免形勢艱困

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左三）陪中六藍委羅廷瑋（左二）車掃，她表示賴清德總統昨天下達最後「追殺令」，令反罷免形勢非常艱困。圖／民眾提供
台中市長盧秀燕（左三）陪中六藍委羅廷瑋（左二）車掃，她表示賴清德總統昨天下達最後「追殺令」，令反罷免形勢非常艱困。圖／民眾提供

台中市長盧秀燕請假3天全力輔選，為反罷免最後衝刺， 天上午再次陪中六選區立委羅廷瑋到西區車掃，她表示，對於賴清德總統昨天下達大罷免動員令非常憂心，總統與國家機器對在野立委全面追殺，讓反罷免形勢非常艱困，現在能倚靠的就是民眾的力量。

盧秀燕3天輔選行程第二天，上午10時許陪羅廷瑋車掃，原本預計從羅廷瑋南區服務處出發在南區掃街，後改為從均安宮出發，在西區掃街；盧今天下午、晚上將在陪同中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪車掃。

媒體詢問，盧秀燕昨天在均安宮開講時點名立法院副院長江啟臣、立委柯志恩是未來的台中與高雄市長，是否指名接班人？盧回答，這段時間為了支持遭罷藍委，黨內佼佼者都在輔選，國民黨人才濟濟，面對明年的九合一大選，還是把最後選擇權交給選民。

賴清德總統昨天在民進黨中常會喊話「大罷免最後一哩路，黨公職要一起守護民主」。盧秀燕表示，她非常憂心，大罷免是由賴總統一手主導，昨天賴再次出面，催動大罷免，要罷免監督她的不同黨派立委。

媒體詢問，盧秀燕這次請假3天，是否真的對選情感到害怕？盧嘆道，形勢的確非常艱困，賴清德總統昨天下「追殺令」，動用國家資源，打算一個不留全面追殺在野黨立委；國民黨現在如同小蝦米對抗大鯨魚，面對國家強力打壓，只能倚靠民眾的力量，拜託大家周六出門投下不同意罷免。

罷免 反罷 國民黨 盧秀燕 羅廷瑋 賴清德 國家機器

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