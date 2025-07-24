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世大運我奪銀遭陸搶賀電 卓揆：看清中共口蜜腹劍、虛情假意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

台灣跆拳道代表隊於德國萊茵魯爾世大運奪銀，奪牌後卻遭中國大陸籍人員搶奪賀電。行政院長卓榮泰指出，中方人士無理挑釁，不只是政治干涉體育，更赤裸戳破中國稱兩岸融合發展、對台青年交友交心的謊言，「所有口蜜腹劍跟虛情假意，會讓國內青年看得更清楚」。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，今天院會議程開始前，卓揆首先高度讚許教育部體育署長鄭世忠，及競技運動組長藍坤田，這次率領我國2025年世大運代表團到德國參加比賽。

卓揆提到，我國跆拳道奪得銀牌，頒發教育部長賀電時竟遭到中方人士無理干涉，並且企圖搶奪，現場發生激烈言語衝突，造成國際笑話，藍坤田當場駁斥，維護了我國主權與青年運動選手們的權益。

「這個事件不是第一次。」卓揆指出，他前天已聯絡鄭世忠，指示「對的事情就要堅持」，面對各種無理取鬧的行為，要當場予以駁斥。而這一次，所有體育署相關隨行人員在現場勇於表達政府的立場，維護我國青年朋友的權益，他表示高度的讚許與肯定。

卓揆強調，頒發對我國奪牌選手的賀電，是對青年朋友在競技場上優異表現，直接的肯定跟鼓勵。但中方人士完全無視於我國青年在國際競賽場上的表現，現場發生無理挑釁行為，這不只是政治干涉體育，也不只是比賽輸贏的問題，而是赤裸裸戳破中國近來所謂的兩岸「融合發展」，對台灣青年要「交友交心、走近走親」這樣的謊言，也看清中共的本質，更認清它的統戰手法。

卓榮泰說，在這次事件中，所有的口蜜腹劍跟虛情假意，會讓所有國內的青年看得更清楚。

最後，卓榮泰重申，在此事件中，他要給予教育部及體育署所有隨行人員、行政人員高度肯定，也希望選手們繼續在運動場上優異表現，為國爭光。他強調，隨行人員一定會在維護國家主權跟青年朋友們參賽權利的前提底下，善盡他們的責任，也呼籲給予國家代表隊最高支持跟肯定。

青年 體育 中共 世大運 教育部 卓榮泰

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