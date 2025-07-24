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我世大運代表團遭陸打壓 賴總統：嚴厲譴責

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

中華跆拳道代表隊奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。賴清德總統今天表示，賽事期間，中國仍然多次打壓我國代表團，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，「我們也必須表達嚴厲的譴責」。

賴總統在臉書表示，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平。來自全球的頂尖大學運動員齊聚一堂，以運動會友、切磋，也以跨越語言、國界與勝負的態度，展現青春與實力，促進彼此的相互了解。

賴總統說，在德國萊茵魯爾舉行的「2025世界大學運動會」上，我們的選手在場上揮灑汗水、奮戰不懈，那份專注與拚搏，不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶。每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

賴總統表示，但令人遺憾的是，賽事期間，中國仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。

賴總統表示，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，「我們也必須表達嚴厲的譴責」。

賴總統說，再次感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，我們會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬。

賴總統表示，他要祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界。「國人都與你們同在，期待迎接你們平安凱旋，帶著屬於台灣的榮耀回家！」

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