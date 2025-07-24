爆料國防部採購弊案 黃國昌批壓案：等民進黨重掌國會？

民眾黨立委黃國昌昨爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案。今早黃國昌受訪表示，該案不只違反政府採購法，更涉及貪汙治罪條例，國防部老早知道弊案、壓了很久，是不是要等民進黨重掌國會，就沒有人能拿他們有皮條？

黃國昌說，台灣人民支持用人民的納稅錢給政府，作為充足的國防預算，而這些國防預算是拿來保家衛國，不是給綠營權貴拿來吃香喝辣、坐地分贓；這件事情離譜的程度不是只有違反政府採購法，已經涉及貪汙治罪條例的重罪。

他說，一個限制型的標案，竟是交給民進黨交好、賴清德的國策顧問陳國欽已經夠離譜，結果沒想到，在這個限制型標案裡面的評審委員名單，馬上提名陳國欽，讓陳進去開會、開完會以後確定得標了，這不是對價關係，什麼是對價關係？

黃國昌說，昨天公開檢舉後，國防部才有動作，其實該弊案國防部老早就知道，且壓了非常久，國防部是在等到民進黨重新掌握了國會，就沒有人拿他們有皮條？繼續拿人民辛苦的納稅錢血汗錢，讓這些綠營的權貴吃香喝辣坐地分贓嗎？

他說，這件事情要正告賴清德總統，出來說清楚講明白，這樣的人還適合當國策顧問嗎？且涉及到貪汙的犯行，台北地檢署敢不敢辦？還是看到民進黨高層，看到賴清德總統，膝蓋就軟了跪下。

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