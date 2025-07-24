廖先翔面臨罷免 2024敗給他的賴品妤發聲：明晚啟程返鄉投票

新北市立委廖先翔罷免案26日投票，2024立委選戰敗給他的前立委賴品妤，今在臉書貼文，「毫無疑問的我支持全面罷免，也將在明晚啟程返鄉投下罷免同意票」，號召大家7月26日、8月23日一起返鄉投票。

賴品妤2020年競選新北七星區立委，拿下8萬4393票，以高出2780票，險勝國民黨候選人李永萍。2024年競選連任時，廖先翔代表國民黨出馬挑戰，最後廖先翔拿下9萬2489票，賴品妤8萬1937票，由廖勝出。

賴品妤在臉書貼文說，她參與政治的時間，可能比很多人認知的還久一些，從當年學生時期做政策倡議，到成為國會助理、國會議員，再到成為在海外持續支持大罷免運動的台灣公民，共近15年的時間，讓她深刻體悟自己是民主政治的信仰者。

賴說，無論是倡議、競選、勝選、落選，在稱為搖擺選區的區域，都能衍生成千上萬字的選舉研究分析，但也可以很俐落的總歸一句話——這就是民主政治的常態。麼當一個政治人物當選之後，德行低落至嚴重超出預期時，遭到罷免自然也是民主常態。

賴品妤認為，台灣面對過去8年在國際地位異軍突起，到面臨中國疫情後為了鞏固政權而對外加緊腳步，搭配科技與金權政治威脅壓迫，需要更多的智慧與勇氣去面對未來。理當讓台灣行駛在正確航道的國會議員，卻各個行為荒誕不羈，通過的法案、刪減的預算一個比一個光怪陸離，摧毀台灣的基礎建設，甚至是國家安全。

賴品妤說，這些人為了自身政治利益，做出了許多令眾人難以想像的事情。在這之前她無法想像，竟有區域立委，直接將已經匡列預算的社會住宅造鎮計劃，連是否買得到鹹酥雞都成藉口，讓地方渴望的重大建設直接付之一炬。罷免在即，又急忙找北市府協助解套，試圖睜眼說瞎話，愚弄大眾資源回收場比社會住宅好。

賴品妤表示，她更難想像自己國家的備位元首出訪，遭中國跟監並策畫撞擊座車，台灣居然有國會議員嘲笑撞擊不夠準，引起眾怒後，誣指社會大眾在傳遞假訊息。一次一次檢驗都不斷證明，這是一個如何瞧不起民眾、瞧不起民主的民意代表。

賴品妤說，過去1年多來國民黨立委在國會史上，寫下一則又一則的鬼故事，廖先翔不是個案，傅崐萁、王鴻薇、羅智強、葉元之、徐巧芯、牛煦庭……，這次大罷免的31席，哪一席不是充滿著難堪鬼故事？罷免是愛，民主的常態不只是一張選票讓你當選，也是一張同意罷免讓你離開，拜託大家一起返鄉投票。

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