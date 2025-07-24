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大法官人事明投票 綠稱無爭議人選、藍恐最多放行一人

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇／台北即時報導
立法院會2024年底進行大法官人事同意權投票表決，國民黨對7名大法官被提名人全數投下不同意票；這次大法官人事同意權投票表決將於明日投票，外界也關注最終結果會如何。圖／聯合報系資料照片
立法院會2024年底進行大法官人事同意權投票表決，國民黨對7名大法官被提名人全數投下不同意票；這次大法官人事同意權投票表決將於明日投票，外界也關注最終結果會如何。圖／聯合報系資料照片

大法官人事案將於明日由立委投票國民黨立法院黨團表示，目前還沒定案，明早黨團大會將共同決定；一不具名藍委透露，黨團內仍未共識，很有可能全面封殺，也有可能放行一人。民進黨立法院黨團也說，還無最終定案，不過這次人選中不像上次有劉靜怡等爭議人選，基本上會全數同意。民眾黨團則尚未定案。

立法院朝野協商決定在7月25日行使大法官被提名人同意權表決，由於這關乎未來憲法法庭評議門檻，以及隔天就是726第一波大罷免投票，茲事體大，引發各界關注，除執政黨立委表態外，在野黨立委仍對最終決定相當低調。

國民黨立委翁曉玲透露，目前黨內還沒討論及確定，不過大家基本上都認為這一次名單中沒有特別亮眼的大法官被提名人，因此現在都還沒有決定，需要審慎考量，可能還是要到明天投票前，才會有個最終決定。

國民黨團書記長王鴻薇則說，基本上大家會一致性且團結投票，並從三個指標來做決定，第一個是大法官被提名人的學經歷背景，第二就是審查過程中對死刑、司法干預政治等重大議題的表態，第三是有無辦法真正超然獨立發揮功能及保有風骨。

王鴻薇表示，國民黨團明天早上會召開黨團大會集合所有委員，較偏遠地區立委可准假，但大家基本上都會到齊，大家集體來做成決定，相信整個大會結束後，會做出最好的選擇。

一名不具名國民黨立委透露，目前確實還沒有最終定案，但在此之前大家已經有個別討論，黨團內有不同聲音，包含要「死當」蔡秋明、陳慈陽等大法官被提名人，基本上是認為要全面封殺，但有幾個個別委員分別對不同的大法官被提名人有想法，所以有可能仍會放行一位，只要不要達到憲法法庭評議門檻即可。

民進黨立院黨團將在明天上午黨團會議，確認對七位司法院大法官人事同意權投票意向。黨團人士表示，盡管黨團幹部尚未鬆口，但這回由賴清德總統再提名的7位人選，並無像上回劉靜怡等爭議人選，民進黨團一致對所有人選投下同意票，是可預期結果。

投票 大法官 國民黨 王鴻薇 蔡秋明 憲法法庭

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