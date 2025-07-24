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世大運陸人士搶我選手賀電 國民黨團嚴厲譴責
德國萊茵魯爾世大運發生我國遭中國大陸打壓，我國男子跆拳道代表選手獲得銀牌，頒獎典禮結束，代表團頒發賀電，中國大陸代表團企圖暴力搶奪。國民黨立院黨團副書記長許宇甄今日表示嚴厲譴責，拒絕打壓，國民黨捍衛台灣運動員。
台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，卻2名大陸人士打算搶奪選手的教育部長賀電，甚至當場與台灣媒體口角。教育部體育署長鄭世忠也譴責中國隊野蠻暴力。
許宇甄說，針對世大運事件提出嚴厲譴責，對於中國大陸的不理性挑釁予以譴責，也拒絕打壓，力挺國手，感謝他們為國爭光。
許宇甄強調，國民黨持續捍衛台灣運動員，堅定支持他們在國際舞台的尊嚴與安全，希望大陸不要再有這樣的行為。中國大陸號稱禮儀之邦，也希望他們拿出大國風範，管理好自己的選手，不要將體育賽事上綱到政治問題。
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