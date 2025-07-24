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國防部再爆利益輸送 許宇甄：不可因「賴友友」就拿標案
國防部再被爆弊案，國民黨立院黨團副書記長許宇甄今日呼籲，國防部該怎麼辦就怎麼辦，不可以姑息，也不可以因為是「綠友友」、「賴友友」就可以拿國家標案。
民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事，質疑涉及利益輸送。對此，國防部表示，已經暫停簽約程序，並撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購。
對於本次案件，許宇甄表示，從民進黨執政以來，類似案件層出不窮，圖利綠友友，只要跟民進黨好、賴友友，可以看到幾乎是無往不利，這在民進黨是常態。
許宇甄說，會不會還有其他廠商，希望國防部提出報告、調查程序，該怎麼辦就怎麼辦，不可以姑息，不可以因為是綠友友、賴友友就可以拿國家標案。不可以因為有民進黨身分，就可以把國家機器、資源拿在手上，這絕不容許。希望國防部立即展開調查。
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