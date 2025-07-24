世大運陸代表搶我選手賀電 游淑慧批在國際「秀下限」
台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後2名大陸人（1男1女）打算搶奪選手的教育部長賀電，與台灣媒體口角。國民黨台北市議員游淑慧批，大陸團毫無風度。行為舉止在國際選手眼中，應該蠻「秀下限」。
「風度、界線、友善、包容、尊重，先做到這10個字」，游也說，兩岸的和平、友好不是靠一個「蠻」字來促成。
游淑慧說，「我們給選手的賀電要寫什麼，還輪不到大陸的一個體育協會插手。」體育競賽各憑本事，我們的選手憑實力拿到獎牌，不服氣下次再來，而不該是場邊搞小動作、搶賀電，在這種國際賽會上搗亂，太難看了。
游說，大陸官方總愛說「兩岸人民感情」，但今天大陸大學生體育協會在國際賽會中的動作，不但傷害台灣人民感情，他們的行為舉止在國際其他選手眼中，應該也蠻「秀下限」的。
游也在貼文最後說「搶人家東西幹嘛？」「中華隊繼續加油，預祝獎不斷。」
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