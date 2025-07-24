大法官人選明投票 黃國昌：看他們有無風骨向賴清德說不

立法院明天將審查賴總統補提名的大法官人選，民眾黨主席黃國昌今早陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街時受訪，他強調，黨團立場清楚，就是被提名人選有沒有風骨向當權者、總統賴清德說不；王鴻薇也說，黨團會詢問廢死、司法干預政治等回應。

黃國昌表示，民眾黨團立場清楚，就是大法官人選有沒有風骨向當權者說不，是不是能夠捍衛真正的憲法精神、憲法價值跟專業來進行實質的審查。在上一次大法官審查中，民眾黨對一位敢說真話的學者投下贊成票，卻看見民進黨全體將那位學者封殺。

他說，這清楚地呈現出，民進黨要挑的不是大法官，民進黨要唯黨意是從的工具。這種情況下，除了對當權者說不外，也對總統賴清德混亂國家體制、倒行逆施的作為說不，明天早上民眾黨會召開晨會，經過集體的討論後，做出一至的決定。

王鴻薇表示，基本上國民黨團會一致進場投票，若是偏遠地區的立委，如果時間關係，能准許請假，但是基本上團結去投票，至於投票人選，當然要看大法官被提名人的學經歷背景，同時委員也提出很多問題，像是廢死、現在司法官會議一再介入行政跟立法間的爭議，也就是司法干預政治的回應是什麼。

王鴻薇說，第3點則是被提名人是由賴清德總統提名，那是不是成了賴清德只有上意，沒有真正去顧及到一個大法官具有的超然、獨立運作的風骨。

她也說，明天早上國民黨團會召開黨團大會，集合大家做成決定，最後明天的投票結果，也會在整個大會結束之後，做出最好到選擇。

商品推薦