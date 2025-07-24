快訊

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

台新新光金控誕生 還有哪些難關要闖才能成就偉大？

聽新聞
0:00 / 0:00

大法官人選明投票 黃國昌：看他們有無風骨向賴清德說不

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左二）今陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街。記者邱書昱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街。記者邱書昱／攝影

立法院明天將審查賴總統補提名的大法官人選，民眾黨主席黃國昌今早陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街時受訪，他強調，黨團立場清楚，就是被提名人選有沒有風骨向當權者、總統賴清德說不；王鴻薇也說，黨團會詢問廢死、司法干預政治等回應。

黃國昌表示，民眾黨團立場清楚，就是大法官人選有沒有風骨向當權者說不，是不是能夠捍衛真正的憲法精神、憲法價值跟專業來進行實質的審查。在上一次大法官審查中，民眾黨對一位敢說真話的學者投下贊成票，卻看見民進黨全體將那位學者封殺。

他說，這清楚地呈現出，民進黨要挑的不是大法官，民進黨要唯黨意是從的工具。這種情況下，除了對當權者說不外，也對總統賴清德混亂國家體制、倒行逆施的作為說不，明天早上民眾黨會召開晨會，經過集體的討論後，做出一至的決定。

王鴻薇表示，基本上國民黨團會一致進場投票，若是偏遠地區的立委，如果時間關係，能准許請假，但是基本上團結去投票，至於投票人選，當然要看大法官被提名人的學經歷背景，同時委員也提出很多問題，像是廢死、現在司法官會議一再介入行政跟立法間的爭議，也就是司法干預政治的回應是什麼。

王鴻薇說，第3點則是被提名人是由賴清德總統提名，那是不是成了賴清德只有上意，沒有真正去顧及到一個大法官具有的超然、獨立運作的風骨。

她也說，明天早上國民黨團會召開黨團大會，集合大家做成決定，最後明天的投票結果，也會在整個大會結束之後，做出最好到選擇。

投票 廢死 大法官 賴清德 民眾黨 黃國昌 國民黨 王鴻薇

延伸閱讀

黃國昌：涉百億採購弊案國策顧問曾見賴總統 提「國家隊」撈預算

藍白大咖反惡罷護基隆 韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

號召726出門投票！黃國昌：用選票讓賴清德跟台灣人道歉

相關新聞

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

童子賢爆7千萬要縣府分配？教育界揭「實務經驗」：童董被誤導了

和碩董事長童子賢爆料地震捐款7000萬卻有學校說一定要轉交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚氣得以「官位」要求童拿出證據，否則應道歉。在地校長說，去年震後愛心湧入，都依贊助者意見決定捐給縣府或與學校對口，童董可能遭誤導。

從蔡英文壓線的罷免貼文 看她與賴清德的微妙距離

前總統蔡英文昨天（7月23日）終於在臉書上表態，強調她在7月26日會去投票，也表達她對公民團體的感謝。不論從時間點，或是貼文內容，恐怕都有值得推敲之處。至於她是否認同賴清德總統，或許可以從她的發言中，浮現一些端倪。

世大運遭陸方搶賀電 黃國昌批：勿破壞兩岸關係

2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨獲銀牌，但賽後體育署發賀電時，遭中國大陸籍人員搶奪賀電，體育署署長...

世大運陸搶我選手賀電 蔣萬安：暴力無法抹滅台灣之光

台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後2名大陸人（1男1女）打算搶奪選手的教育部長賀電，與台...

韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

國民黨立委王鴻薇今早邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌及無黨籍立委高金素梅站台車隊掃街。王鴻薇感謝大家在不穩定的天氣下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。