聽新聞
0:00 / 0:00
大法官人選明投票 黃國昌：看他們有無風骨向賴清德說不
立法院明天將審查賴總統補提名的大法官人選，民眾黨主席黃國昌今早陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街時受訪，他強調，黨團立場清楚，就是被提名人選有沒有風骨向當權者、總統賴清德說不；王鴻薇也說，黨團會詢問廢死、司法干預政治等回應。
黃國昌表示，民眾黨團立場清楚，就是大法官人選有沒有風骨向當權者說不，是不是能夠捍衛真正的憲法精神、憲法價值跟專業來進行實質的審查。在上一次大法官審查中，民眾黨對一位敢說真話的學者投下贊成票，卻看見民進黨全體將那位學者封殺。
他說，這清楚地呈現出，民進黨要挑的不是大法官，民進黨要唯黨意是從的工具。這種情況下，除了對當權者說不外，也對總統賴清德混亂國家體制、倒行逆施的作為說不，明天早上民眾黨會召開晨會，經過集體的討論後，做出一至的決定。
王鴻薇表示，基本上國民黨團會一致進場投票，若是偏遠地區的立委，如果時間關係，能准許請假，但是基本上團結去投票，至於投票人選，當然要看大法官被提名人的學經歷背景，同時委員也提出很多問題，像是廢死、現在司法官會議一再介入行政跟立法間的爭議，也就是司法干預政治的回應是什麼。
王鴻薇說，第3點則是被提名人是由賴清德總統提名，那是不是成了賴清德只有上意，沒有真正去顧及到一個大法官具有的超然、獨立運作的風骨。
她也說，明天早上國民黨團會召開黨團大會，集合大家做成決定，最後明天的投票結果，也會在整個大會結束之後，做出最好到選擇。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言