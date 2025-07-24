7000萬捐款爭議 花蓮藍營曝童子賢「以環保之名阻擋蘇花高」

和碩董事長童子賢到花蓮挺罷免傅崐萁，一席捐7000萬賑助震災縣府卻要求「繞一手」惹議。花蓮藍營今天翻舊帳，批評童子賢當年以環保之名阻擋蘇花高，如今又在毫無證據下抹黑縣府，質疑賑災基金會與縣府查無任何403地震時和碩名下捐款紀錄，要「協尋童子賢和他的7000萬」。

「譴責童子賢從阻礙建設到消費災民」花蓮縣議會國民黨團今天開記者會，黨團發言人吳建志說，2007年3月8日童子賢公開反對興建蘇花高，18年過去，花蓮人每天仍得冒生命危險走蘇花路段。如今童又公然聲稱地震賑災捐7000萬卻遭縣府恐嚇不能捐給學校，毫無證據惡意抹黑縣府與教育界。

吳建志質問，童子賢所說「被恐嚇」的學校是哪一所，是哪位校長或公務員，有捐款或單據、轉帳證明嗎？衛福部賑災基金會與縣府查無任何0403地震時查無任何和碩名下的捐款紀錄，7000萬元捐到哪去了？童子賢沒有資格對花蓮人指指點點，全力支持徐榛蔚提告。

藍營指出，7年前0206地震曾收到和碩500萬元善款，但之後2022年0918地震及去年0403地震，包括縣府及縣內學校，都沒有收到童子賢捐款的紀錄。

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