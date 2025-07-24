快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

軍人升艙等沒編預算遭批「拗」航空公司 交通部長：是愛軍敬軍理念

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規畫情形」上午赴立法院進行專案報告及備詢。記者林俊良／攝影
交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規畫情形」上午赴立法院進行專案報告及備詢。記者林俊良／攝影

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，上午多位立委關注質詢，交通部長陳世凱答詢表示「交通部沒編列預算」，遭立委批評此舉就是要「拗」航空公司，但陳世凱回「沒有拗，這是愛軍敬軍的理念」。

賴清德總統7月1日發表「團結國家十講」第4講時提出，除7月1日起國際線軍人可享優先登機禮遇，更要求交通部爭取讓軍人可自動升等，此言論一出引發社會議論，交通部則表示，會與各航空公司積極溝通協調，如今已溝通快1個月，至今尚未有下文。

交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中多位立委質詢軍人艙等升級問題。立委林國成認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委林國成（圖）認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。記者林俊良／攝影
賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委林國成（圖）認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。記者林俊良／攝影

溝通 軍人 交通部長

延伸閱讀

軍人艙等升級交部沒編預算 陳世凱：沒有拗 是敬軍理念

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

號召726出門投票！黃國昌：用選票讓賴清德跟台灣人道歉

賴總統喊「大罷免最後一哩路加油」 黃國昌轟打人喊救人：臉皮鋼板做的？

相關新聞

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

世大運搶賀電 黃捷：中國流氓行徑讓台灣人更堅定守護國家

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，引發爭議。民進黨立委黃捷表示，流氓行徑只會讓台灣人更堅定守護國家。

童子賢爆7千萬要縣府分配？教育界揭「實務經驗」：童董被誤導了

和碩董事長童子賢爆料地震捐款7000萬卻有學校說一定要轉交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚氣得以「官位」要求童拿出證據，否則應道歉。在地校長說，去年震後愛心湧入，都依贊助者意見決定捐給縣府或與學校對口，童董可能遭誤導。

軍人升艙等沒編預算遭批「拗」航空公司 交通部長：是愛軍敬軍理念

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，上午多位立委關注質詢，交通部長陳世凱答詢表示「交通部沒編列預算」，遭立委批評...

世大運搶賀電 民進黨：嚴厲譴責中方粗暴行為

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，...

影／罷免倒數紛爭不斷 劉世芳：防止暴力衝突專案啟動

罷免投票日倒數，罷免及反罷免雙方近日都密集在車掃和站路口宣傳，但陸續傳出多起口角與衝突。內政部長劉世芳今表示，最高檢察署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。