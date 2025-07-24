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陸搶奪我政府世大運賀電 朝野發聲嚴厲譴責

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

2025年德國萊茵魯爾世大運，台灣跆拳道代表隊在男子團體對打賽中勇奪銀牌，卻發生中國大陸代表團企圖搶奪我方頒發給選手的部長賀電。對此，民進黨嚴厲譴責陸方粗暴行為，強調這樣的行為既不文明更不應該；國民黨表示，愛護中華民國是其堅持，譴責中共這種施壓行為。

2025世大運跆拳道比賽後的頒獎典禮，體育署競技組長藍坤田代表教育部長鄭英耀，將賀電遞交給奪得銀牌選手，卻遭身著「中國」字樣外套的陸方人員衝上前阻撓，幸好我方有防備，記者與體育署人員圍成人牆阻擋，陸方人員未能得逞，但雙方仍發生推擠衝突。

民進黨表示，針對我國代表團於世大運奪牌，卻遭到中國大陸人士搶奪政府賀電一事，民進黨嚴厲譴責陸方如此粗暴行為。我國代表團的選手在國外競賽，中國大陸卻以粗暴、暴力不文明手段，不僅阻擾賀電還有許多干擾手段。

民進黨表示，我方幫自己選手加油，選手在得到獎牌時，政府給予賀電恭喜選手，這是非常理所當然且應該的。台灣所有同胞更應不分你我，大家團結起來為選手加油。中國大陸這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，應該予以譴責，這樣的行為既不文明更不應該。

國民黨表示，面對中共施壓，搶奪中華隊運動員賀電，挑釁撤下國旗的行為，國民黨嚴厲譴責！愛護中華民國是其堅持，譴責中共這種施壓行為。現在面對對外的威脅，有中共的壓力，應該一家人團結對外，不應該內部找敵人。中華民國是一個自由民主的國家，感謝所有國手們、選手們在國際賽事上為國爭光。國民黨將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上的尊嚴與安全。

國民黨 民進黨

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